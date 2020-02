Hamburg. Trotz Regens stehen Hunderte Hamburger am Sonntagvormittag vor dem Luxushotel The Fontenay Schlange. Ihr gemeinsames Ziel: der erste Edelflohmarkt in dem Fünfsternehaus. Die Premiere hätte kaum besser laufen können: Nur 50 Händler hatten eine Zusage erhalten, einige schafften es nicht einmal mehr auf die Warteliste, weil alle Plätze in den Sälen im Erdgeschoss des Hotels schon vergeben waren.

Für fünf Euro Eintritt erhalten alle Besucher am Eingang ein Begrüßungs­getränk. Zudem werden herzhafte Hauptspeisen wie ein vegetarisches Linsencurry, aber auch Käsekuchen und Kaiserschmarrn gereicht. Für die meisten Besucher geht es allerdings direkt auf die Suche nach einem Schnäppchen.

Ein Pullover für 300 Euro

Soweit man überhaupt von Schnäppchen sprechen kann: Viele Stücke kosten immer noch deutlich mehr als 100 Euro – und es sind viele exklusive Marken vertreten. Einer der wenigen Männer, die einen Stand betreiben, ist Hayk Gabrielyan. Er hat als Designer für die Marke Haider Ackermann in Antwerpen gearbeitet und bietet viele Stücke der Marke an – alle ungetragen. „Ich habe viele Prototypen, die in Ateliers ausgestellt waren, gekauft und suche jetzt nach Käufern.“

Das Geschäft läuft für ihn aber eher schleppend an. Die Preise schrecken einige Kunden ab. Eine Frau erkundigt sich nach dem Preis für einen Pullover, Hayk Gabrielyan erklärt, er wolle 300 Euro haben, die Frau dreht sich um und geht sofort wieder. Neu koste der Pullover aber sogar 900 Euro, sagt Gabrielyan. Dieser Markt ist eine Ausnahme für Gabrielyan, normalerweise würde er nicht auf Flohmärkten verkaufen, aber für das Hotel The Fontenay mache er eine Ausnahme. Das merkt man auch an seiner Verhandlungstaktik, als eine potenzielle Kundin den Preis für einen Pullover wissen will, nennt er direkt seinen letzten Preis. „Es muss doch auch ein bisschen Spaß machen“, fordert die Frau lachend.

Vor dem Hotel The Fontenay stehen Schnäppchenjäger Schlange. Foto: Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Pulswärmer aus alten Gegenständen

An die Gepflogenheiten auf dem Flohmarkt gewöhnt sind Petra Wendorf und ihre Kollegin Bärbel. Die beiden sind die Einzigen, die selbst gemachte Ware verkaufen. Wendorf stellt Taschen her, Bärbel Pulswärmer. Viele ihrer Stücke sind aus alten Gegenständen umgearbeitet, jedes ein Unikat. Normalerweise haben sie Stände auf Wochenmärkten, doch die Aktion des The Fontenay sei eine Abwechslung.

Die Wochenmärkte seien aber schlecht besucht, das Wetter lade nicht zum Schlendern ein. In den warmen Sälen des Hotels ist es wiederum angenehm – und beide hoffen, dass es keine einmalige Veranstaltung bleiben wird. Trotz der Vorteile des Flohmarkts im Hotel sind sie sich nicht sicher, ob es ein erfolgreicher Tag wird. „Mit Handarbeit kann man nicht reich werden“, sagt Bärbel. Die meisten Besucher suchten eher nach Markenstücken von Prada oder Gucci.

Begrenzung auf 50 Stände soll bleiben

Markenware bietet Caroline Kotke zur Genüge an. Wie alle anderen Händler hat sie einen Tisch und eine Kleiderstange, und beide sind schwer beladen. Genau wie Hayk Gabrielyan bietet sie viele ungetragene Kleider an, in ihrem Fall aber, weil sie Dinge gekauft hat, die sie nie getragen hat und jetzt aussortiert wurden. Ihr Auftrag ist ganz klar: „Mein Freund hat gesagt, ich soll höchstens einen kleinen Karton zurück nach Hause bringen“, erklärt sie. Dafür muss sie viele Verkäufe machen – und gleichzeitig der Versuchung widerstehen, an den anderen Ständen selbst etwas zu kaufen.

Damit es nicht zu voll wird, verzögern die Mitarbeiter den Einlass der vielen Besucher, die noch vor der Tür warten. Man wolle kein Gedränge, sagt The-Fontenay-Sprecherin Claudia Bellmann. Sie ist zufrieden mit dem Verlauf: „Wir freuen uns über die gute Atmosphäre.“

Ob der Flohmarkt jetzt eine regelmäßige Veranstaltung werden soll, konnte sie noch nicht sagen. Mehr Stände als bei der Premiere werde es bei einer Wiederholung auf keinen Fall geben. Die Begrenzung auf 50 Stände sollte bereits dieses Mal sicherstellen, dass es hochwertig bleibe. Die Entscheidung solle erst nach einer Abschlussbilanz des ersten Flohmarkts fallen. Die mehreren Hundert Wartenden, die auch eine Stunde nach Eröffnung noch um das ganze Gebäude herum in der Schlange stehen, lassen aber vermuten, dass es keine einmalige Veranstaltung bleiben könnte.