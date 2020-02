Hamburg. Die Wahllokale sind geschlossen und schon jetzt steht fest: Es haben deutlich mehr Hamburger als bei der Bürgerschaftswahl 2015 ihre Stimme für Parteien und Kandidaten abgegeben. Dabei konnten am Sonntag nicht alle problemlos ihr Kreuzchen setzen.

Der Hamburger Michel Arriens vom Bundesverband „Kleinwüchsige Menschen und ihre Familien“ (BKMF) musste im Regen vor den Türen seines Wahllokales wählen. Mehr als drei Stunden sei er zuvor zwischen Behörde und Wahllokal hin und her gependelt. Auch seine Unterlagen konnte der Aktivist nicht selbst einwerfen. Der Grund: Sein Wahllokal war nicht barrierefrei.

Geheime #HamburgWahl? Nicht für Behinderte! Nach 3 Std. Behörden-Marathon im ☔️, Bezirksamt-Anordnung: Nicht barrierefreies #Wahllokal muss Kabine vor Treppe stellen. Hab auf Präsentierteller gewählt & Unterlagen nicht selbst eingeschmissen. So geht #Demokratie nicht! #HHWahl pic.twitter.com/xAUJWWqhEY — Michel Arriens (@RollerUndIch) February 23, 2020

Bürgerschaftswahl: Michel Arriens fordert barrierefreie Wahllokale

Darüber beschwerte sich Arriens am Wahlsonntag auf Twitter und erhielt viel Zuspruch. Er wies darauf hin, dass nicht einmal ein Viertel der Hamburger Wahllokale rollstuhlgerecht sei. Er forderte die Parteien auf, in Zukunft alle Wahllokale barrierefrei zu gestalten. Bei der Suche nach einer Lösung wolle er sich im Rahmen eines "Betroffenen-Tisches" beteiligen und bat darum, Terminvorschläge an seine E-Mail-Adresse zu schicken.

Hey #HamburgWahl, laufe jetzt über 2 Std. im ☔️ von Wahllokal zu Behörde & kann nicht wählen. Mein Lokal ist wie 3/4 der 1.283 nicht #barrierefrei! „Können dann leider nicht wählen“ zu hören ist skandalös & demokratieschädigend! Fordere #NoAfD & hab Recht auf #Demokratie! #HHWahl pic.twitter.com/YCAPV1MpfF — Michel Arriens (@RollerUndIch) February 23, 2020

Bereits in der Vergangenheit hatte er sich für Menschen mit Behinderungen eingesetzt. Er habe ein Recht, zu wählen, wie jeder andere auch, "ohne Umwege und Mehraufwand", twitterte er. Wie viele anderen Hamburger hatte er sich höchstwahrscheinlich zu früh über das schlechte Abschneiden der AfD gefreut. Nachdem ARD und ZDF die Partei um Spitzenkandidat Dirk Nockemann in den ersten Prognosen nicht in der Bürgerschaft gesehen haben, konnte die AfD doch noch einziehen.

#NazisRaus bekommt in Hamburg gerade ganz neue Bedeutung. — Michel Arriens (@RollerUndIch) February 23, 2020

