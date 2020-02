Tschentscher: Rot-Grün wichtiger, aber auch mit CDU reden

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) will auch mit der CDU über eine mögliche Koalition sprechen. Rot-Grün sei die naheliegende Option und die SPD werde sehr bald auf die Grünen zugehen, um Sondierungsgespräche zu führen. "Das ist die erste Priorität, die wir sehen", sagte Tschentscher am Sonntag in der ARD. "Wir werden aber auch - wenn sich die Mehrheiten so bestätigen - auf die CDU zugehen, ein Gespräch führen." Die Wähler hätten entschieden, dass es diese beiden Optionen gebe.