Walk: CDU-Verluste in Hamburg kommen nicht überraschend

Erfurt. Thüringens CDU-Generalsekretär Raymond Walk sieht nach der Niederlage der Christdemokraten bei der Hamburger Bürgerschaftswahl auch eine Mitschuld bei der Bundespartei. Die CDU werde immer zugleich als gesamtdeutsche Partei wahrgenommen. "Nicht jeder Vorgang, nicht jede Wortmeldung aus Berlin waren deshalb in letzter Zeit hilfreich", sagte Walk in Erfurt. Auch die schwierige Situation in Thüringen habe nicht dazu beigetragen, "die Gesamtwahrnehmung der Union zu verbessern".

Es habe in Hamburg keine Wechselstimmung gegeben. Angesichts der schwierigen Ausgangslage kämen die Verluste daher nicht überraschend.