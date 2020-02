Partie der Poseidon-Wasserballer gegen Weiden abgesagt

Hamburg. Die Partie in der Gruppe B der Wasserball-Bundesliga zwischen dem SV Poseidon Hamburg und dem SV Weiden in der Inselparkhalle ist abgesagt worden. Die Gäste konnten aufgrund einer Krankheitswelle nicht genügend Spieler für die Begegnung am Samstag beim Tabellenzweiten aufbieten. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.