Bürgerschaftswahl in Hamburg: 1,3 Millionen Wahlberechtigte

Hamburg. In Hamburg sind am heutigen Sonntag rund 1,3 Millionen Wahlberechtigte ab 16 Jahren zur Wahl einer neuen Bürgerschaft aufgerufen. Die Wahllokale sind zwischen 8.00 und 18.00 Uhr geöffnet. Es ist die einzige reguläre Landtagswahl in diesem Jahr in Deutschland. Mit Interesse wird das Abschneiden der seit 2015 gemeinsam regierenden Sozialdemokraten und Grünen verfolgt.

Die Zweite Bürgermeisterin und Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Fegebank will das Amt des Ersten Bürgermeisters von Peter Tschentscher (SPD) übernehmen. In Umfragen der vergangenen Wochen lag allerdings beständig die SPD in Führung.

Nach Schätzung von Landeswahlleiter Oliver Rudolf haben mehr als 300 000 Wahlberechtigte Briefwahlunterlagen beantragt und zu 90 Prozent auch schon abgestimmt. Um die 121 Sitze in der Hamburgischen Bürgerschaft bewerben sich 15 Parteien auf den Landeslisten, zwei mehr als bei der Wahl vor fünf Jahren.