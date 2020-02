Hamburg. Sonntag, 18 Uhr, die Wahllokale sind geschlossen, die Spannung steigt, die ersten Hochrechnungen liegen vor. Und dann beginnt sie auch schon: die ganz große Langeweile zur besten Sendezeit.

Worthülsen-Bingo am Wahlabend – Achtung, Satire!

Es soll ja Menschen geben, die am Wahlabend vor dem Fernseher Worthülsen-Bingo spielen. Sie schreiben in jedes Kästchen einfach eine Formulierung, von der sie glauben, dass sie an diesem Abend so gesagt wird. Also etwas wie: „Wir haben kräftig zugelegt“, „Wir sind der klare Wahlsieger“, „Das kann man nun wirklich nicht miteinander vergleichen“, „Wir danken unseren Wählerinnen und Wählern“, und so weiter. Und bei jedem Treffer gibt’s Kreuzchen.

Der Rest erklärt sich von selbst. Als ungeschlagener Meister dieses Bingo-Spiels dürfte der Abendblatt-Redakteur und stellvertretende Lokalchef Sven Kummereincke gelten, der schon mal vorempfunden hat, welch kreative Umschreibungen es für „Wir haben unser Ziel verfehlt“ so geben kann.

One-Man-Show: Die imaginäre Talkshow aus der Redaktion

In einer imaginären Talkshow befragt der gestandene Moderator (Kummereincke) die Vertreter der Parteien (ebenfalls Kummereincke), wie sie das Ergebnis bewerten. Abendblatt.de hat den Worthülsen-Schlagabtausch glücklicherweise aufgezeichnet. Er steht ab sofort online. Und, ohne zu viel vorwegzunehmen: Auch bei dieser Wahl gibt es natürlich nur Gewinner. Bingo!

