Hamburg. Zu den unbestrittenen Institutionen der gehobenen italienischen Gastronomie in Hamburg gehört das L’Europeo. Gelegen am Osdorfer Weg, hat sich Patrone­ Antonio Cotugno, den alle nur Toni nennen, hier über die Jahrzehnte einen blendenden Ruf und eine treue Stammklientel erkocht. Der Altmeister war so ziemlich der Erste, der die italienische Gastronomie in Hamburg aus der Pizza-und-Pasta-Billigfalle befreite.

Den Gast erwartet eine kompromisslose Qualität bei den Zutaten und eine aromensatte neapolitanische Mamma-Küche mit Herz und Seele. Das schätzen vor allem Familien aus den nahen Elbvororten und auch Prominente wie Otto Waalkes, der hier eine Art zweites Wohnzimmer hat.

L’Europeo: Kochen wie bei Mamma in Neapel

Das L’Europeo kenne ich aus seinen Anfängen 1980/81. Damals absolvierte ich meinen Zivildienst in der benachbarten Diakoniestation in der Ebertallee, war aber schon Weinhändler im Nebenerwerb und importierte unter anderem einen vorzüglichen Montepulciano d’Abruzzo in Zweiliterflaschen. Dessen für das Format höchst ungewöhnliche Qualität hatte der kluge Toni sogleich erkannt, und so durfte ich ihn mit meinem Fiat Fiorino ab und an beliefern.

Zu der Zeit tauchte auch schon Tonis blutjunger Bruder Strato auf, der als 18-Jähriger aus Neapel nachkam und geschlagene 28 Jahre lang die Küche im L’Europeo prägte. Mit diesem Know-how im Gepäck zog es Strato dann in die Selbstständigkeit und zu einem anderen Hort für eher betuchtere Hanseaten: nach Eppendorf, wo er 2009 sein erstes Il Cantuccio an der Sierichstraße eröffnete, das er 2017 in repräsentative, großbürgerliche Räumlichkeiten an der Eppendorfer Landstraße verlegte.

Saisonale Frischeküche im italienischen Restaurant

Kein Wunder, dass sich all das, was das L’Europeo fast von Beginn an auszeichnete, im Il Cantuccio widerspiegelt: eine konsequente, saisonale Frischeküche unter Verwendung bester Produkte. Was Strato Cotugno außerdem zu seinem Markenzeichen entwickelt hat, ist eine faszinierend vielfältige Vorspeisenkultur: Wer mag, begibt sich hier vertrauensvoll in die Hände des Gastgebers und wird sogleich mit einem nicht enden wollenden Reigen der köstlichsten Antipasti verwöhnt.

Und weil das ohnehin nicht die schlechteste Art des Essens und Genießens darstellt, ist es dem Chronisten in der Eppendorfer Landstraße noch nicht vergönnt gewesen, zu den Hauptgerichten vorzudringen. Aber Menschen, die es wissen müssen, schwören Stein und Bein, auch diese seien ausgezeichnet. Wie hat es nun das in jeglicher Hinsicht verdienstvolle Brüderpaar nach Hamburg verschlagen?

Seinem jüngeren Bruder Strato gehört das Il Cantuccio.

Foto: Nicole Keller

L’Europeo: Kochen wie bei Mamma in Neapel

Antonio Cotugno erinnert sich: „Geboren wurde ich 1949 in Neapel, wo ich nach der Schule an der Hotelfachschule eine Ausbildung zum Concierge machte. Nach einer Saison in Riccione schwärmte mir ein Kollege von der tollen Stadt Hamburg und den schönen dort siedelnden Frauen vor. So kam ich am 23.9.1969, ursprünglich gedacht für zwei Jahre, nach Hamburg – und blieb.

Gearbeitet habe ich erst als Kellner im Parkhaus-Hotel an der Drehbahn, wo ich die Opernstars nächtens nach ihren Auftritten mit dem Flambierwagen improvisiert bekochte. Nach Stationen im Provence an der Reeperbahn und der Schifferbörse landete ich als Kellner im Il Buco in Eppendorf. Als sich der Patron und Küchenchef mit der Schneidemaschine die halbe Hand absäbelte, sprang ich in der Küche ein und musste zum ersten Mal richtig kochen. Weil ich keine Ahnung davon hatte, habe ich mir Rezepte und Zubereitungen alle telefonisch von unserer Mamma geholt, die in Neapel ein gastfreundliches Haus führte und eigentlich immer für alle am Kochen war.

Alles mit Liebe: zum Produkt, zum Zubereiten und zum Gast

Am 17.5.1980 habe ich mich mit dem L’Europeo selbstständig gemacht. Zum Glück lief es, nach schwierigem Start, ziemlich rasch ziemlich gut. Die wichtigste Zutat ist Liebe: Liebe zum Produkt, Liebe zum Kochen, Liebe zum Gast. Heute kocht mein Neffe Alessandro, und sein Bruder Mario leitet den Service. Die tragen das neapolitanische Gastgeber-Gen auch in sich.“

Und Strato Cotugno? „Ich bin 1963 in Neapel geboren und direkt nach der Schulzeit meinem Bruder nach Hamburg gefolgt. Dort habe ich von der Pike auf alles gelernt – vor allem den respektvollen Umgang mit erstklassigen Rohprodukten. Schon in dieser Zeit habe ich die Liebe zum Kochen entwickelt. 1999 habe ich ein Kochbuch mit meinen schönsten Rezepten veröffentlicht, ,La Cucina Italiana‘, und ich würde gern wieder ein Buch schreiben.

Motto: ‚Der Gast muss glücklich rausgehen‘

Mein Motto ist: ‚Der Gast muss glücklich rausgehen, gerade wenn er viel Geld bezahlt hat.‘ Diesem Dienstleistungsgedanken, also auf den Gast einzugehen und immer sein Bestes zu geben, ist alles andere untergeordnet – und das spüren die Leute. Besonders freut es mich, dass meine Tochter Federica in den Betrieb mit eingestiegen ist und mich sowohl im Restaurant als auch in der benachbarten Bar Apéritivo unterstützt. Damit ist – idealerweise – die Nachfolge gesichert. Aber Gastronomie ist mein Leben, und ich werde dabeibleiben, solange es irgend geht.“