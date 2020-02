Musiker Bill Ramsey mit Verdienstkreuz ausgezeichnet

Hamburg. Der in Hamburg lebende Musiker Bill Ramsey (88/Pigalle) ist vom Bundespräsidenten mit dem Verdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden. Kultursenator Carsten Brosda SPD) überreichte die Ehrung am Freitag an den Künstler. Ausschlaggebend für die Auszeichnung war nach Angaben des Hamburger Senats Ramseys langjähriges, herausragendes musikalisches Wirken. Dank des Jazz- und Schlagersängers und seinen Songs wie "Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett" haben Millionen Deutsche den Jazz lieben gelernt, hieß es weiter. In den 1960er Jahren wurde Ramsey durch deutschsprachige Schlager bekannt, sein eigentliches Genre sind seit jeher Jazz, Swing und Blues.