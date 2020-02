Hamburg. Die Truppe ist willig, das Kampfziel klar, der Befehl unmissverständlich: „Haut tot, schlaget tot, alles umbringen, alles tot stechen!“, brüllen die Hauptleute, als der wilde Haufen aus Böhmen und Spanien über die Elbe in die Vierlande einfällt.

Die Landsknechte des Herzogs Christian von Braunschweig und Lüneburg sollen den Gammer Damm zerstören, denn seit er den Strom nach Süden umleitet, werden dort immer wieder Äcker und Weideland überschwemmt. Schon zwei Jahrhunderte lang haben die Geschädigten gegen die Hansestadt prozessiert, ehe ihr Landesherr die Geduld verliert und seine Söldnerhaufen in Marsch setzt.

Der mörderische Angriff auf die wehrlosen Bauern bestätigt eine Entscheidung der Hamburger Ratsherren, deren Umsetzung soeben begonnen hat: Nach einigen Vorkehrungen machen sich Ingenieure, Handwerker und Arbeiter im Februar 1620 daran, die Stadt mit einem gigantischen Festungswall gegen Angriffe jeder Art zu schützen.

Als Hamburg sich hinter dem großen Wall verschanzte

Die Hanse im Niedergang, die Stadtmauern veraltet, der Frieden brüchig: Als der dänische König Christian IV. im Jahr 1616 den Kriegshafen Glückstadt gründet, kommen die Hamburger unter Druck und müssen handeln. Noch im selben Jahr verpflichten sie mit dem niederländischen Festungsbaumeister Johan van Valckenburgh den richtigen Mann: Der Ingenieuroffizier aus den Diensten des Prinzen Moritz von Oranien, eines Vorreiters der modernen Kriegsführung, hat schon die Verteidigungswerke von Lüneburg und Lübeck auf den neuesten Stand der Militärtechnik gebracht.

Hamburg um 1660. Die Karte zeigt die Befestigungs­anlagen.

Foto: mauritius images

Für Hamburg entwirft Valckenburgh ein Oval mit einem Radius von etwa 1150 Metern um Alt-und Neustadt mit der Nikolaikirche im Mittelpunkt. Nicht wie bisher eine Mauer, die inzwischen leicht von Kanonenkugeln zerschossen werden könnte, sondern ein bis zu neun Meter hoher Erdwall soll die Stadt umringen. Vor ihnen wehren 70 Meter breite Wassergräben, auf ihnen spitze Holzpfähle Angreifer ab. Auf den 22 Bastionen stehen rund 300 Kanonen. Davor nimmt ein Glacis, eine abfallende Erdaufschüttung ohne Bewuchs oder tote Winkel, dem Feind jede Deckung.

Gigantisches Werk dient als Schutzwall

Von den zehn Toren der mittelalterliche Stadtmauer bleiben nur sechs: das Millerntor nach Westen, das Dammtor nach Norden, das Steintor nach Osten, das Deichtor nach Südosten sowie das Sandtor und das Brooktor nach Süden zur Elbe. Die Bastionen sind nach den Ratsherren benannt, die damals amtieren.

Die 33 Meter hohe Bastion Albertus im äußersten Südwesten, heute der Stintfang, heißt so nach dem damaligen Hamburger Bürgermeister Albrecht von Eitzen. Auf der Nachbarbastion Casparus steht das Bismarck-Denkmal, auf Henricus das Museum für Hamburgische Geschichte, an der Bastion Eberhardus die Eis- und Rollschuhbahn und auf Joachimus das Kaiser-Wilhelm-Denkmal.

Der Wall verläuft um und durch Hamburg

Von Ulricus am Gorch-Fock-Wall geht der Blick über Planten un Blomen zum Untersuchungsgefängnis. Auf Rudolphus steht der umstrittene „Kriegsklotz“, das Ehrenmal des hamburgischen Infanterie-Regiments 76. Auf Petrus steht das CinemaxX. An Diedericus beginnt die Lombardsbrücke: Erst Valckenburghs Wall zerschneidet Hamburgs alten Mühlenteich in Binnen- und Außenalster.

Auf der Bastion David steht das östliche Ende der Kennedybrücke. Auf Ferdinandus ist der Wallring zur Hälfte geschafft. Auf Vincent steht die Kunsthalle, auf Hieronymus der Hauptbahnhof und auf Sebastian am Steintordamm ein Parkhaus. Es folgen Bartholdus am Deichtorplatz, Ericus mit dem „Spiegel“ und Nicolaus mit dem Brooktor.

Gerhardus, Ditmarus und Hermannus schützten vor Angriffen über die Elbe. Auf Georgius am Kehrwieder steht heute die Elbphilharmonie, und über die letzte Bastion, Johannis, führt die Überseebrücke.

Investition in Schutzwall macht Stadt uneinnehmbar

Das einzigartige Projekt ist einzigartig teuer: „Die Hamburger haben unglaubliche Summen in die Wallanlagen verbaut und dafür das Mehrfache der städtischen Jahreseinnahmen ausgegeben“, sagt der Historiker Ralf Wiechmann. Die Bürger müssen eine Wallsteuer zahlen und Schanzdienste leisten. Doch die Investition macht die Stadt uneinnehmbar.

Der Stintfang mit Schutz-Palisaden im Winter 1813/14, unten ist das Wassertor­ zu sehen.

Foto: Gebrüder Suhr

Als kaiserlich-katholische Truppen die damals dänischen Nachbargemeinden Barmbek, Wandsbek, Lokstedt und Eppendorf plündern, bleibt Hamburg unbehelligt. Zusätzlich werden die berühmten Generäle Tilly und Wallenstein per Bestechung von der geringen Sinnhaftigkeit eines Angriffs auf die gewaltigen Festungswerke überzeugt. Das kommt billiger als eine verlustreiche Abwehrschlacht. Noch klüger handelt der Rat, als feindliche Truppen die Vierlande ausrauben und anschließend Hamburg belagern: Die Hamburger verkaufen den Angreifern Getreide, Brot und Bier.

Hamburg ohne Versorgungsprobleme – Schifffahrt bleibt frei

„Skrupel, dass die Lebensmittel gegen gerade geraubte Wertgegenstände aus dem eigenen Landgebiet eingetauscht wurden, hatten die Bürger ebenso wenig wie Angst vor den feindlichen Truppen“, berichtet der Historiker Sven Tode. Der Rat findet das Treiben allerdings bald zu gefährlich, verbietet den Handel an den Toren und übernimmt die Versorgung lieber selbst.

Weil die Schifffahrt frei bleibt, hat Hamburg keine Versorgungsprobleme. Außerdem profitiert es von einem einträglichen Handel mit Kriegswaffen. Der hochgesicherte Finanzplatz an der Elbe ist Zentrum des Kupferhandels mit Spanien, des Getreidehandels mit Amsterdam, Sitz der schwedischen Kriegskasse und Drehscheibe für internationale Bankgeschäfte aller Art.

Wunderwall ist gegen Napoleons Waffentechnik nutzlos

Zudem zieht Hamburgs neuer Wall bald viele Zuwanderer aus weniger sicheren Gegenden an. Bis zum Ende des Krieges 1648 hat sich die Einwohnerzahl auf 78.000 fast verdoppelt. Damit ist Hamburg nicht nur die wohlhabendste, sondern auch die bevölkerungsreichste Stadt Deutschlands.

Erst zur Zeit Napoleons hat sich die Waffentechnik so weiterentwickelt, dass der Wunderwall nutzlos wird. Seit 1820 werden die Bastionen abgebaut und in Parks verwandelt, nach dem Zweiten Weltkrieg die Gräben mit Bombenschutt aufgefüllt. Viele Namen sind geblieben: Johannisbollwerk, Wallring, Ericusspitze. An den Erbauer aber, dem Hamburg Rettung und Größe verdankt, erinnert nur eine hässliche Sackgasse hinter dem Holstenwall: die Jan-Valkenburg-Straße.