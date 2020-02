In einem krassen Fall von Diebstahl, Vernachlässigung und mutmaßlicher Gefährdung von Patienten ist eine Pflegerin vor dem Amtsgericht Harburg angeklagt. Die 34 Jahre alte K. soll, so der Vorwurf der Anklage, in zwei Pflegeeinrichtungen in Harburg Medikamente gestohlen und Heftpflaster mit dem starken Schmerzmittel Fentanyl auch vom Körper von Patienten entfernt haben.

Wie die Staatsanwaltschaft Hamburg am Freitag mitteilte, werde der Frau vorgeworfen, zwischen September 2016 und April 2019 Ibuprofen und Vitamin-Präparate sowie Heftpflaster mit Fentanyl gestohlen zu haben. Fentanyl ist ein künstlich hergestelltes Opioid, das auch zur Behandlung von Schmerzpatienten eingesetzt wird.

Fentanyl auch unter Drogenkonsumenten verbreitet

Weil die Frau in sechs Fällen bei Patienten die Heftpflaster mit Fentanyl entfernt haben soll, wird ihr auch vorsätzliche Körperverletzung vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft sagt, die "chronischen Schmerzen der Patienten wurden dadurch stärker".

Fentanyl ist auch in Kreisen von Drogenkonsumenten verbreitet. Es kann sehr schnell zur Abhängigkeit führen – und ebenso schnell zum Tod, wenn es nicht richtig angewendet wird. Zum Teil wird es auch zum Strecken von Heroin verwendet. Die Pflegerin soll die erste angesetzte Verhandlung verpasst haben.

Zuletzt standen zwei Pflegerinnen in Harburg vor Gericht, weil sie ihre Patienten in Rothenburgsort vernachlässigt haben sollen, um in Ruhe zu schlafen. Auch ihnen wurde vorgeworfen, den Patienten körperlichen Schaden zugefügt zu haben.