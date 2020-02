Evakuierung wegen Fliegerbombe in Kiel begonnen

Kiel. Die Evakuierung einer Sicherheitszone in Kiel wegen der Entschärfung einer amerikanischen 500-Pfund-Fliegerbombe hat begonnen. Wie die Polizei in Kiel mitteilte, wollen Experten des Kampfmittelräumdienstes über Mittag nahe des Kieler Holstein-Stadions den Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich machen. Für die Arbeiten müssen rund 2600 Kieler ihre Wohnungen oder Arbeitsplätze verlassen. Auch einige Patienten des Lubins Clinicums müssen innerhalb des Krankenhauses in andere Zimmer verlegt werden.

Während der Arbeiten des Kampfmittelräumdienstes sind auch die nahe gelegenen Bundesstraßen 76 und 503 gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Für die betroffenen Anwohner steht während der Sperrung als Ersatzunterkunft die Tallinnhalle der Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule im Elendsredder bereit.