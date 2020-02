In Gefängnissen fehlen mehr als 80 Stellen

Kiel. Schleswig-Holsteins Gefängnissen fehlt nach einer Analyse der Landesregierung fast ein Zehntel des notwendigen Personals. Laut der Personalbedarfsanalyse sind 85 zusätzliche Stellen nötig, wie Justizministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Freitag im Landtag sagte. Der Personalbedarf der Gefängnisse ist derzeit nur zu 91,22 Prozent gedeckt. Im allgemeinen Vollzugsdienst fehlt derzeit das meiste Personal. "Die Vollzugs-Aufgaben werden erfüllt, nur nicht in der gebotenen Tiefe und Intensität", sagte die Ministerin. Bis 2024 will die Landesregierung die Personalstärke im Bereich der Justiz sukzessive erhöhen.