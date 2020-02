Husumer Messerstecher weiter auf Flucht: Haftbefehl

Husum. Nach der Messerattacke in Husum auf einen 42-Jährigen ist der Täter weiter auf der Flucht. Der 31 Jahre alte mutmaßliche Täter werde jetzt mit Haftbefehl gesucht, wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Flensburg am Freitag sagte. Es soll sich dabei um den getrennt lebenden Ehemann einer 24-Jährigen handeln, in deren Haus sich die Tat am späten Mittwochabend ereignete. Zur Nationalität des Tatverdächtigen konnte sie keine Angaben machen.

Das Opfer soll sich zum Tatzeitpunkt gemeinsam mit der 24-jährigen Frau im Wohnzimmer des Hauses aufgehalten haben, als der Ehemann unerwartet erschien. Er soll unvermittelt und mehrfach auf den 42-Jährigen eingestochen haben. Das Opfer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Mittlerweile ist er laut Polizei außer Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.