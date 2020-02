Hamburg. Es sind deutliche Worte kurz vor der Bürgerschaftswahl: Im Gespräch mit dem Abendblatt hat der Landespastor und Diakonie-Chef Dirk Ahrens die politische Schwerpunktsetzung der bisherigen Regierungsparteien kritisiert. Es fehle die Auseinandersetzung mit sozialen Fragen, auch beim Thema Klimaschutz. Wichtige Zukunftsfragen fänden kaum oder gar nicht statt.

Angst vor Alter und Job-Verlust

Laut Ahrens gebe es im gesellschaftlichen Klima eine Entwicklung, die der Politik Sorgen bereiten sollte. „In bestimmten Bereichen ist der Eindruck da, dass die Solidargemeinschaft zerbröselt. Da entstehen Ängste“, sagte Ahrens. Viele Menschen befürchteten, dass ihnen nicht geholfen werde, wenn sie alt würden oder ihren Job verlieren würden. Diese Furcht sei zwar nicht immer berechtigt, „aber das Gefühl ist da“, sagte Ahrens. „Das zeigt nur, wie wahnsinnig wichtig Sozialpolitik ist.“

Im Wahlkampf spielten soziale Fragen aber „praktisch keine Rolle“, kritisiert Ahrens. „Es wird diskutiert, ob wir mit dem Auto in die Innenstadt fahren dürfen – diese Frage kann man auch stellen, aber es ist ein Wohlfühlthema“, sagte Ahrens. Vielmehr sei entscheidend, dass die Gesellschaft geschlossen den Weg antrete, klimafreundlicher zu werden.

Der Schlüssel liege in sozialer Frage

„Das ist auch die Frage, wer am Ende wie viel der Last tragen muss. Wenn wir erfolgreich sein wollen in diesem Transformationsprozess, liegt der Schlüssel deshalb nicht in der ökologischen Frage, sondern in der sozialen Frage“, sagte Ahrens. Vor allem die Grünen vernachlässigten diesen Bereich jedoch teilweise. „Bei großen Umwälzungen braucht es das glaubwürdige politische Versprechen, dass kein Bürger dabei zurückgelassen wird“, sagte Ahrens.