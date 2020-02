Polizei: Zwei 23-Jährige horteten Diebesgut in ihrer Wohnung

Fehmarn. Die Polizei ermittelt gegen zwei 23 Jahre alte Männer, die mehrere Einbrüche in Lübeck und Ostholstein begangen haben sollen. Bei zwei Durchsuchungen ihrer gemeinsamen Wohnung innerhalb von vier Wochen seien größere Mengen Diebesgut sichergestellt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Darunter waren den Angaben zufolge zahlreiche elektronische Geräte, die vermutlich aus Einbrüchen in eine Gaststätte auf Fehmarn, eine Wohnung in Neukirchen im Kreis Ostholstein sowie eine Werkstatt in Lübeck stammen.

Bereits bei einer ersten Durchsuchung im Januar war in der Wohnung der jungen Männer Diebesgut aus drei Wohnungseinbrüchen auf der Ostseeinsel Fehmarn und in Oldenburg in Holstein entdeckt worden. Wo sich die beiden 23-Jährigen derzeit aufhalten, ist nach Angaben der Polizei nicht bekannt.