Bauarbeiten an der Marschbahnstrecke gehen weiter

Husum. Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr auf der Marschbahnstrecke zwischen Hamburg und Westerland auf Sylt rund 52 Kilometer Gleise und mehrere Weichen erneuern. "Wir versuchen, die Maßnahmen so gebündelt wie möglich durchzuführen", sagte Michael Körber von der DB-Netz AG am Donnerstag in Husum. Über die Ostertage sowie zwischen Mai und September soll nicht gebaut werden. Totalsperrungen sollen vermieden werden. Zwischen Heide und Husum sollen die Arbeiten bereits am Sonntag beginnen.

Insgesamt will die Bahn bis 2022 rund 160 Millionen Euro in die Grundsanierung der Marschbahnstrecke investieren. Es sollen rund 200 Kilometer Gleise, mehr als 33 Weichen und drei Brücken erneuert werden. Außerdem sollen Bahnübergänge sowie die Signaltechnik modernisiert werden.