Größte Motorradmesse Norddeutschlands in Hamburg

Hamburg. Die Hamburger Motorradtage wecken am Wochenende in den Messehallen die Vorfreude auf die Saison 2020. Auf mehr als 35 000 Quadratmetern Ausstellungs- und Aktionsfläche präsentieren zahlreiche Aussteller zum 26. Mal Neuheiten für Motorrad-Liebhaber. Neben aktuellen Modellen namhafter Hersteller können auf der größten Motorradmesse Norddeutschlands auch umfangreiches Zubehör sowie Bekleidung und Helme für alle Anforderungen erworben werden, wie der Veranstalter am Donnerstag mitteilte.

Jedem Motorradfan werde auf der Messe von Freitag bis Sonntag etwas Passendes geboten, egal, ob Sportler oder Freizeitfahrer. "Wir freuen uns auf viele Besucher und sind gespannt auf den Austausch mit den Motorradfahrern", hieß es. Wer gerne mit dem Motorrad verreise, könne sich bei den Hamburger Motorradtagen ebenfalls über ein vielfältiges Angebot freuen. Neben Informationen zu Reiserouten werden Interessierten den Angaben zufolge auch geführte Reisen angeboten. Erstmals finde zudem parallel zu den Motorradtagen die Balticbay Tattoo Convention statt.