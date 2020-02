SG-Handballer Hampus Wanne: "Fühle mich großartig"

Flensburg. Drei Versuche, drei Tore: Hampus Wanne hatte beim 34:26-Heimsieg der Handballer der SG Flensburg-Handewitt am Mittwoch über den ungarischen Vertreter Pick Szeged eine makellose Bilanz. Der 26-jährige Schwede war nach fünfmonatiger Pause zweimal von der Siebenmeterlinie und einmal aus dem Feld erfolgreich. In der 25. Minute hatte der Linksaußen nach einer Fersenoperation im September vergangenen Jahres sein Comeback gefeiert. "Ich fühle mich großartig", sagte Wanne bei der anschließenden Pressekonferenz: "Die letzten fünf Monate waren eine lange Zeit. Nun freue ich mich, wieder zu spielen."

Angetan vom souveränen Sieg über Szeged zeigte sich auch der Flensburger Trainer Maik Machulla: "Ich bin überrascht. Gegen ein europäisches Top-Team hätte ich nie ein so deutliches Ergebnis erwartet. Wir waren sehr gut vorbereitet und glaubten an unsere Chance", sagte der 43-Jährige.

Am Sonntag (16.00 Uhr/Sky) empfängt der Tabellenzweite die HSG Wetzlar zum Bundesliga-Heimspiel. Zu diesem Zeitpunkt weiß man beim aktuellen Meister auch, ob der vierte Platz in der Vorrunde der Champions League noch erreicht werden kann. Sollte sich der dänische Titelträger Aalborg HB am Samstag beim HC Zagreb in Kroatien durchsetzen, ist für die SG nur noch der fünfte Rang möglich.