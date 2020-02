Arbeiten an der Marschbahnstrecke gehen auch 2020 weiter

Husum. Auf der Marschbahnstrecke zwischen Hamburg und Sylt stehen auch dieses Jahr Bauarbeiten zur Verbesserung der Qualität auf der Strecke an. Details zu den einzelnen Maßnahmen will die Deutsche Bahn heute in Husum bekannt geben. Bis 2022 sollen zwischen Hamburg-Altona und Sylt unter anderem abschnittsweise insgesamt rund 200 Kilometer Gleise und mehr als 30 Weichen erneuert werden, um die Dauerprobleme auf der Sylt-Strecke zu beheben. Die Bauarbeiten haben 2018 begonnen.