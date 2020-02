Hamburg. In einem blau-weißen Jogginganzug und weißen Turnschuhen verlässt der 187-Strassenbande-Frontmann Gzuz am Mittwoch die Untersuchungshaftanstalt am Holstenglacis. Begleitet wird der Rapper von seinem Anwalt. Auf Abendbaltt-Anfrage bestätigt eine Gerichtssprecherin, dass Kristoffer Klauß alias Gzuz die Kaution von 100.000 Euro hinterlegt habe.

In welcher Form dies am Mittwochvormittag erfolgte, konnte die Juristin nicht sagen. Bargeldzahlungen oder Überweisungen seien in solchen Fällen üblich. Dass Gzuz überhaupt die Nacht hinter Gittern verbringen musste, geht auf eine Provokation des 31-Jährigen zurück.

Staatsanwaltschaft wirft Gzuz Verstoß gegen Waffengesetz vor

Am Dienstag um 9.15 Uhr hätte eine Verhandlung gegen Gzuz beginnen sollen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem Drogenbesitz und Verstoß gegen das Waffengesetz vor. So hatte die Polizei am 11. April 2018 bei einer Durchsuchung seiner Wohnung in der Neustadt rund 19 Gramm Marihuana, etwas Haschisch und 2,5 Gramm Crystal Meth, eine schnell süchtig machende Droge, entdeckt. Außerdem hatten die Beamten in der Wohnung einen sogenannten „Polenböller“ gefunden.

Doch statt vor Gericht zu Erscheinen, stellte der Rapper ein Video von einer Halstenbeker Tankstelle auf Instagram – vermutlich dachte Gzuz, er käme glimpflich davon und könne so weiter sein „Bad-Boy-Image“ pflegen. Doch Amtsrichter Johann Krieten erließ Haftbefehl gegen Klauß. Gegen eine Kaution von 100.000 Euro könne er das Gefängnis wieder verlassen. Hätte der 31-Jährige das Geld nicht aufgetrieben, wäre er bis zum neuen Verhandlungstermin in Haft geblieben.

Mit rund drei Stunden Verspätung tauchte der Angeklagte am Dienstag doch noch vor Gericht auf. Im blau-weißen Jogginganzug und weißen Turnschuhen.

