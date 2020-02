Traditionserlass: Tirpitzhafen in Kiel umbenennen

Kiel/Berlin. Als Konsequenz des überarbeiteten Traditionserlasses will die Marine noch in diesem Jahr in ihren Stützpunkten in Kiel und Wilhelmshaven Straßen, Molen oder Häfen mit historisch belasteten Namen umbenennen. Der Sprecher des Marinekommandos Rostock bestätigte am Mittwoch einen Bericht der "Kieler Nachrichten".

So könnte in Kiel die Tirpitzmole, an der das Segelschulschiff "Gorch Fock" zuhause ist, künftig Brandtauchermole heißen - benannt nach dem ersten deutschen U-Boot, das 1851 in der Kieler Förde bei einer Testfahrt sank. Der Tirpitzhafen in Kiel wiederum soll künftig nach einem von den Nazis hingerichteten U-Boot-Kommandanten Oskar Kusch Hafen heißen. Das letzte Wort habe der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Andreas Krause. Er werde die Namensvorschläge prüfen und am Ende entscheiden, betonte der Sprecher des Marinekommandos.