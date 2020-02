Hamburg. Der brutale Überfall auf eine Hamburger Seniorin in Rahlstedt war gerade vorbei und die Beute aufgeteilt, da buchte Hosein E. erstmal einen Urlaub. Feierte den erfolgreichen Raubzug mit dem genußvollen Konsum einer Zigarre, filmte sich feixend in einer Stretch-Limousine und mit zufriedenem Gesicht mit einem Cocktail am Mittelmeer-Strand.

So viel Rücksichtslosigkeit, so wenig Empathie, so ein absolutes Fehlen von Reue oder Schamgefühl wie bei dem 22-Jährigen erlebt man selten. Oder, wie der Vorsitzende Richter es im Prozess vor dem Landgericht zusammenfasst: „Ohne Worte!“

Überfall auf 77-Jährige: Hannelore M. ist schwerst traumatisiert

Hosein E. und seine drei Komplizen haben ihr Opfer in deren Haus überfallen. Sie haben die Frau gefesselt, beraubt, verletzt und massiv bedroht. Sie haben zu verantworten, dass die 77-Jährige seit diesem Verbrechen vom 29. Juni 2019 schwerst traumatisiert ist, dass sie eine stationäre Therapie brauchte und weitere psychotherapeutische Betreuung. Dass sie schlecht schläft und vor allem: dass sie ihr Haus, in dem sie Jahrzehnte glücklich mit ihrem mittlerweile verstorbenen Mann lebte, kaum noch ertragen kann.

Hannelore M. (Name geändert) wird das Gebäude, das für sie seit dem Tag des Überfalls nicht mehr Schutzraum ist sondern verbunden mit ausgestandenen Ängsten und Schmerzen, sehr wahrscheinlich verkaufen. „Sie kann dort nicht mehr wohnen“, sagt der Vorsitzende Richter. Und vermutlich werde das Opfer „sein Leben lang unter den Tatfolgen zu leiden haben“. Bei diesen Worten laufen der zierlichen Rentnerin, die bis dahin tapfer und gefasst der Urteilsbegründung gelauscht hat, Tränen über das Gesicht.

Richter bezeichnet Überfall als „außergewöhnlich brutale Tat“

Als „außergewöhnlich brutale Tat“ bezeichnet der Vorsitzende Richter den Überfall auf die Rentnerin. Das Landgericht verurteilt den Haupttäter des Verbrechens, Hosein E., zu fünf Jahren und acht Monaten Freiheitsstrafe. Dazu kommen zwei Jahre Haft aus einem anderen Verfahren.

Der 44 Jahre alte Ecevit P. bekommt drei Jahre und neun Monate Gefängnis, der gerade 21 Jahre alte Djordje K. erhält zweieinhalb Jahre Jugendstrafe. Ein weiterer, zur Tatzeit 20 Jahre alter Täter, der schon ein frühes Geständnis abgelegt und Mittäter benannt hatte, hatte in einem gesonderten Verfahren zwei Jahre Jugendstrafe zur Vorbewährung bekommen. Sechs Monate nach dem Urteil wird entschieden, ob die Strafe für den 20-Jährigen zur Bewährung ausgesetzt werden kann.

Täter drohten Rentnerin, ihr mit dem Messer ein Ohr abzuschneiden

Ein Tippgeber hatte den Männern erzählt, dass bei der verwitweten 77-Jährigen viel zu holen sei, dass sie vier gut gefüllte Tresore im Keller habe. Widerstand sei von der allein lebenden Frau kaum zu erwarten. Am Tattag klingelte Hosein E. als Paketbote verkleidet an der Haustür der Wandsbekerin, bedrohte sie mit einer echt aussehenden Schreckschusswaffe, brachte sie zu Boden und fesselte sie.

Dann holte er seine Mittäter hinzu. Das Opfer wurde gezwungen, im Keller die Tresore zu öffnen. Als ihr das zunächst nicht gelang, hielt der 22-Jährige ihr ein Messer vors Gesicht und drohte: „Einmal nicht auf: ein Ohr ab. Zweimal nicht auf: zwei Ohren. Dann Finger.“ Sie habe, hatte Hannelore M. als Zeugin unter Tränen gesagt, „schon meine Ohren auf dem Fußboden gesehen und meine Finger.“ Als sie erst mit der Waffe und dann mit dem Messer bedroht wurde, so die 77-Jährige, „da dachte ich, mein Tod ist da.“

Haupttäter muss 6100 Euro Schmerzensgeld zahlen

Aus einem Tresor erbeuteten die Täter etwa 70.000 Euro Bargeld sowie Gold und Schmuck für rund 50.000 Euro. Aus einem Sicherheits-Schrank des Ehepaares, die Sportschützen waren, entnahmen die Täter etliche Schusswaffen, von denen Hosein E. nach Überzeugung des Gerichts einige später verkaufte. „Die Waffen sind jetzt im Umlauf, scharfe Waffen, die für weiß Gott was gebraucht werden“, sagt der Richter zum 22-Jährigen. „Auch diese Schuld ist Ihnen anzulasten.“

Zum Schluss, die Täter hatten ihre Beute verstaut, kam „etwas, das an Gemeinheit kaum noch zu überbieten ist“, betont der Vorsitzende. Hosein E. sprühte dem Opfer aus nächster Nähe Pfefferspray ins Gesicht, wodurch die Frau erhebliche Schmerzen erlitt. Der 22-jährige Haupttäter muss laut Urteil an die Hamburgerin 6100 Euro Schmerzensgeld zahlen. Alle Täter zusammen sind verpflichtet, knapp 110.000 Euro Schadenersatz zu leisten, einen Großteil des Schadens. Schlimmer seien aber die psychischen Folgen für das Opfer, erläutert der Richter. „Das, was Sie ihr angetan haben, wird sie ganz sicher bis ans ihr Lebensende begleiten. Das ist nicht wieder gutzumachen.“

Haupttäter Hosein E. sucht nach Ausflüchten

Die Angeklagten hatten den Überfall im Wesentlichen gestanden. Dabei hatte aber Haupttäter Hosein E. nach Ausflüchten gesucht. Er sei bei dem Verbrechen von Kokain „zugedröhnt“ gewesen, sonst wäre die Tat nicht so eskaliert, hatte der 22-Jährige angeführt. „Kokain überfällt keinen Menschen“, meint der Richter dazu. „Es verstärkt vielleicht etwas. Aber Sie waren es selbst, der diese Tat begangen hat.“

Alles, was der Angeklagte damals tat, sei „wohl durchdacht“ gewesen. „Sie konnten auf alles adäquat reagieren. Sie konnten mit Papier und Bleistift Beuteanteile ausrechnen und einen Urlaub buchen. Das kann man alles nicht, wenn man völlig zugedröhnt ist.“