Eisregen führt zu Verkehrsunfällen im Norden

Neumünster. Eisregen und nicht angepasste Geschwindigkeiten haben nach Angaben der Polizei zu mehreren Verkehrsunfälle auf der A7 geführt. Ein Pkw mit drei Insassen hatte sich in Höhe Bönningstedt in Richtung Hamburg am Mittwochmittag überschlagen und war in einen Graben geraten, wie die Polizei mitteilte. Alle drei Insassen wurden nach Angaben der Polizei Neumünster hierbei verletzt. Fast zeitgleich ereignete sich auf der Gegenfahrbahn ein weiterer Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein Transporter prallte gegen die Leitplanke und hatte sich nach der Kollision mit einem Pkw und einem Sattelzug überschlagen. Insgesamt wurden vier Personen aus dem Pkw und dem Transporter schwer verletzt, der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Die A7 in Richtung Norden blieb für mehrere Stunden gesperrt.

Neben den Unfällen auf der A7 ereigneten sich am Mittwoch auch zwei glättebedingte Unfälle zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt, bei denen Pkw ins Schleudern gerieten. Nach Angaben der Polizei wurde bei diesen Unfällen jedoch niemand verletzt.