Für Fettes Brot gehören Haltung und Unterhaltung zusammen

Hamburg. Für die Hamburger Band Fettes Brot ("Nordisch by Nature") gehören Haltung und Unterhaltung zusammen. "Für uns gab es nie einen Gegensatz von Haltung und Unterhaltung, und wir trauen den Leuten auch zu, dass beides geht und nicht getrennt werden muss", sagte Björn Beton (Björn Warns) dem "Hamburger Abendblatt". Am Freitag (21. Februar) treten die Rapper bei der Fridays-for-Future-Demo in Hamburg auf, zu der auch Klimaaktivistin Greta Thunberg erwartet wird.

Seit mehr als 25 Jahren gehört die Hamburger Band zu den festen Größen des deutschen Hip-Hop. Mit Liedern wie "An Tagen wie diesen" und "Du driftest nach rechts" haben die drei Musiker - dazu gehören noch Doktor Renz (Martin Vandreier) und König Boris (Boris Lauterbach) - schon oft politisch Stellung bezogen.