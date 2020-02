Hamburg. Erstmals hat die Organisation Consumer Choice Center die kundenfreundlichsten Bahnhöfe gekürt. Dabei landete Hamburg auf Platz sechs und damit unter den ersten zehn der 50 größten Bahnhöfe Europas.

Für die Erstellung des Europäischen Bahnhof Indexes hat die Organisation die 50 größten Bahnhöfe Europas in puncto Passagierfreundlichkeit bewertet. Informationen habe sie von den Bahnhöfen selbst bekommen, aber auch Online-Statistiken und eigene Informationen recherchiert.

Berliner und Hamburger Hauptbahnhof liegen gleich auf

Die Organisation vergab bei ihrem Ranking Punkte für verschiedene Faktoren. Passagierfreundlich galten dabei Bahnhöfe, deren Gleise nicht zu voll waren, eine hohe Anzahl an Direktverbindungen vorwiesen sowie als sauber gelten. Doch auch andere Faktoren wie verfügbare Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants oder auch die durchschnittliche Anzahl an Streiktagen sollen in das Ranking miteingeflossen sein.

Deutschlandweit schnitt der Leipziger Bahnhof am besten ab. Von 139 möglichen Punkten erhielt er 110 Punkte. München landete auf Platz fünf mit 103 Punkten. Hamburg folgte auf Platz sechs mit 99 Punkten und bietet dem Ranking zufolge ein genauso kundenfreundliches Erlebnis wie der Berliner Hauptbahnhof. Frankfurt schaffte es auf Platz neu, punktgleich mit Moskau, ebenfalls noch unter die Top Ten.

Das sind die kundenfreundlichsten Bahnhöfe in Europa:

London St. Pancras Zürich Hauptbahnhof Leipzig Rom Termini München Hauptbahnhof Hamburg Hauptbahnhof Berlin Hauptbahnhof Mailand Frankfurt Hauptbahnhof Moskau

Damit liegen fünf der zehn kundenfreundlichsten Bahnhöfe in Deutschland. Laut der Organisation liege das insbesondere an der niedrigen Anzahl an Streiktagen, vielen angebotenen Direktverbindungen, der Barrierefreiheit und den diversen Einkaufsmöglichkeiten.