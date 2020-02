Hamburg. Es klingt wie eine Anekdote, die man sich zum Bier auf einer Party erzählt. Weil er sich über einen Cabrio-Fahrer ärgert, spuckt ein 50 Jahre alter Mann ihm aus seinem Transporter ins offene Auto. Der Cabrio-Fahrer stellt den Mann auf dem Standstreifen zur Rede, woraufhin der mit dem Transporter losfährt und sein Opfer auf der Motorhaube etwa 100 Meter über die Autobahn mitschleppt. Nur ist an diesem Prozess gar nichts Lustiges.

Das Opfer, Jan K., ein 39 Jahre alter Mann aus Kiel, ist durch den Vorfall vor einem knappen Jahr traumatisiert. Wegen einer posttraumatischen Belastungsstörung kann er nicht mehr schlafen, hat Angst beim Autofahren und kann nicht mehr arbeiten. Sein Lebensgefährte, der als Zeuge geladen ist, zeigt dem Gericht Fotos des Opfers von früher.

„So sieht er sonst aus“, sagt der Partner. „Ich habe ihn im Spaß Modepüppchen genannt. Er hat immer sehr auf sein Äußeres geachtet, auf die Klamotten und die Haare. Seit dem Unfall hat er sich verändert.“ Vor Gericht erscheint das Opfer sichtlich belastet, in dicker Winterjacke, Jeans und ausgetretenen Bootsschuhen. Er trägt einen Bart, der von grauen Flecken durchsetzt ist.

Autofahrer gestikulieren und beschimpfen sich

Eine fast alltägliche Situation ist zwischen den Männern eskaliert. Der Transporter schneidet beim Auffahren auf die Autobahn das Cabrio. Die beiden Autofahrer gestikulieren, beschimpfen sich, aber „was Sie dann gemacht haben, schießt weit darüber hinaus“, sagt der Staatsanwalt zum Angeklagten Thorsten S.. Es müssen dramatische Szenen gewesen sein, als Jan K, sich um sein Leben an die Motorhaube klammert, während Thorsten S. ihm durch die Windschutzscheibe in die Augen sieht, wie das Opfer im Zeugenstand berichtet.

Der Transporter fährt mit etwa Tempo 30, um ihn herum rollt der Verkehr der A1. Wenn Jan K. fällt, kann ihn leicht ein vorbeifahrendes Auto erfassen. Er hat Todesangst. Bis zum Schluss der Verhandlung kann nicht geklärt werden, ob Thorsten S. den Scheibenwischer einschaltet, um seinem Opfer das Festhalten schwerer zu machen. Er hält schließlich nach 100 Metern Fahrt an, ob wegen der nahenden Polizei oder weil ihm plötzlich bewusst wird, was er tut, wie der Angeklagte behauptet.

Angeklagter entschuldigt sich bei seinem Opfer

Thorsten S., der Fahrer des Transporters, ist ein bulliger Mann mit Glatze und Ohrring, der auf der Anklagebank immer wieder tief seufzt. Auch er hat durch den Vorfall seinen Job als Umzugsfahrer verloren, wie er sagt, weil er nicht mehr Autofahren könne. Thorsten S. gibt an, seit fast 20 Jahren an einer Depression zu leiden. Nach dem Vorfall sei er in ein tiefes Loch gefallen, die Medikamente schlügen nicht mehr an.

Die Verhandlung setzt dem Mann schwer zu, er reibt sich immer wieder die Augen. Er gibt alle Vorwürfe zu, bis auf das Bespucken, und entschuldigt sich bei seinem Opfer: „Es tut mir alles leid, das hätte auch schlimmer ausgehen können. Das war dumm von mir.“ Der Richter zweifelt an seiner Reue, nennt die Entschuldigung schmallippig. Vor allem aber die riesige Gefahr, die Thorsten S. in Kauf nahm, nämlich, dass sein Opfer auf die Straße fallen und vom Transporter oder vom Berufsverkehr überrollt werden könnte, veranlasst ihn, die Strafe höher zu anzusetzen, als die Staatsanwaltschaft forderte.

Thorsten S. muss seinen Führerschein abgeben

Ein Jahr und vier Monate Freiheitsstrafe bekommt Thorsten S. wegen tätlicher Beleidigung, schwerer Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt. Seinen Führerschein muss er abgeben. „Jemand wie Sie sollte mindestens zwei Jahre lang nicht Autofahren“, sagt der Richter in seiner Urteilsbegründung.

Jan K. versucht jetzt ins Leben zurückzufinden. Nächste Woche hofft er, einen teilstationären Therapieplatz zu bekommen. „Das Wichtigste für mich war die Entschuldigung“, sagt er nach dem Prozess. „Ich glaube, dass er das ernst gemeint hat.“