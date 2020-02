Jugendliche nach versuchtem Raubüberfall festgenommen

Neumünster. Zwei 14 und 16 Jahre alte Jugendliche sollen in Neumünster mit einer Waffe ein Eiscafé überfallen haben. Einer der beiden habe am Montagabend maskiert den Laden betreten, die Inhaberin mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld gefordert, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als die Frau daraufhin den Angaben zufolge um Hilfe rief, flüchtete der Maskierte mit seinem vor der Tür wartenden Komplizen. Die Polizei suchte anschließend mit mehr als zehn Fahrzeugen und einem Hubschrauber der Bundespolizei nach dem Duo - und wurde nach rund 45 Minuten fündig.

Die Jugendlichen seien festgenommen worden. Tatwaffe und Maskierung wurden bislang nicht gefunden. Während der 14-Jährige noch in der Nacht den Erziehungsberechtigten übergeben worden sei, blieb der 16-Jährige zunächst in Polizeigewahrsam. Gegenwärtig werde geprüft, ob ein Zusammenhang mit einem versuchten Raub auf ein Schnellrestaurant vom Sonntagabend und weiteren Straftaten bestehe.