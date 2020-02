Hamburg. Möglicherweise hätte es zu einer entsetzlichen Tat kommen können: Ein 13-jähriger Junge kündigte am vergangenen Freitag gegenüber einem Mitschüler einen Amoklauf an und wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Der psychisch kranke Schüler wurde zunächst in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung gebracht. An der Stadtteilschule Niendorf wird der Vorfall aber weiterhin unter Eltern und Schülern diskutiert.

Nach den bisherigen Erkenntnissen habe zu keiner Zeit eine Gefährdung für die Schüler bestanden, sagte ein Mitglied des Elternrates dem Abendblatt. Man befürchte, dass der 13-Jährige zu Unrecht als gewalttätiger Amokläufer dargestellt werde. "Er ist nach allem was wir wissen sehr stark belastet, unmittelbar bestand vor allem die Sorge, dass er sich selbst etwas antun könnte."

Amok-Alarm an Schule: Kritik an Information der Eltern

Der 13-Jährige war am Freitagmorgen mit drei Taschen auf dem Schulgelände an der Paul-Sorge-Straße erschienen, darin vier Küchenmesser. Einer Sozialpädagogin fiel sein ungewöhnliches Verhalten auf und sie ging mit ihm zum Klassenzimmer. Kurze Zeit später rannte er vom Schulgelände, kam aber später zurück und wurde von der zwischenzeitlich alarmierten Polizei in Gewahrsam genommen. Bei ihm wurden ein weiteres Messer und ein Schlagring gefunden.

Die Schulleitung informierte die Eltern am Freitag in einem Brief, der das Geschehen als „Suche nach einer vermissten Person“ darstellte. Diese Person sei mittlerweile gefunden worden, hieß es. Es habe „zu keinem Zeitpunkt Gefahr für unsere Schülerinnen und Schüler sowie für das Schulpersonal“ bestanden.

Schüler mussten aus Sicherheitsgründen in ihren Klassen bleiben

An der Schule verbreiteten sich aber schnell Informationen über die genaueren Hintergründe des Vorfalls. Auch von "Verletzten" war zwischenzeitlich die Rede. Nach Abendblatt-Informationen blieben Schüler und Lehrer auf Anweisung der Schulleitung in einer großen Pause in ihren Klassenräumen, aus Sicherheitsgründen. Das geht auch aus einem Schreiben der Schulleiterin Andrea Kühne an die Eltern und Schüler hevor. Darin heißt es: "Die Durchsage von mir, dass alle Klassen mit ihren Lehrkräften in den Klassen- bzw. Fachräumen bleiben sollten, war eine Sicherheitsmaßnahme, weil der Schüler vermisst wurde und wir uns Sorgen um ihn gemacht haben."

Jedoch räumt die Schulleiterin in dem Brief ein, dass sie sich gut vorstellen könne, "dass es für einige Schüler_innen schwierig war, die ungewisse Zeit im Klassen- oder Fachraum auszuhalten". Lehrer hätten das Thema in ihren Klassen jeweils nochmal angesprochen.

Elternrat nennt Informationsfluss am Freitag "unglücklich"

Wie es aus dem Elternrat heißt, sei der Informationsfluss am Freitag "unglücklich" verlaufen. Es sei zwar richtig, nicht mit ungesicherten Informationen eine mögliche Panik zu schüren, die nicht angemessen gewesen wäre. "Natürlich entsteht so eine Gerüchteküche aber auch erst, wenn es eben nur eine ganz knappe Information gibt".

Grundsätzlich hätten die Eltern jedoch hohes Vertrauen in das Vorgehen der Schulleitung. Die Entscheidung für die Wortwahl in dem Brief sei zudem von den Experten für Gewaltprävention bei der Schulbehörde getroffen worden, die sofort alarmiert worden waren. Ein Sprecher der Schulbehörde war für eine Stellungnahme am Dienstagmittag dazu zunächst nicht zu erreichen. Die Elternvertreter wollen den Ablauf noch in der weiteren Aufarbeitung ansprechen.

Ablaufpläne für den Fall von Amokläufen

Viele Schulen bereiten sich mit festgelegten Reaktionsprotokollen auf die Gefahr eines Amoklaufes vor. Dabei werden etwa sprachliche "Codes" vereinbart, mit denen Lehrer untereinander eine sofortige Evakuierung der Schule oder ein Ausharren in den Klassenzimmern veranlassen können. Das Mitglied des Elternrates wehrte sich dagegen, dass man den Vorfall dramatisiere. "Es war definitiv kein Fall, wie man ihn leider aus amerikanischen High Schools kennt".

Der 13-Jährige ist strafunmündig und kann für den Vorfall nicht rechtlich belangt werden. Bei einer Durchsuchung der Kinderzimmer bei seinen getrennt lebenden Eltern wurden Aufzeichnungen entdeckt, in denen der Schüler den geplanten Tatablauf beschrieben hatte. In dem Whatsapp-Chat mit einem Mitschüler hatte er davon gesprochen, "Schwarze, Schwänzer und Fünftklässler“ angreifen und töten zu wollen.