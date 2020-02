Hamburg. Wer mit seinem Auto in Hamburg auf dem Ring 2 unterwegs ist, muss sich sei einigen Monaten in Geduld üben. Der Grund: An zwölf Ampeln entlang des Rings sind die Schaltungen gezielt so verändert worden, dass es durch eine rote Welle zu künstlichen Staus kommt. Das geht aus einer Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage des CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Dennis Thering hervor.

Der rot-grüne Senat argumentiert mit dem Luftreinhalteplan. Im Zuge des Klageverfahrens des BUND Landesverbandes Hamburg gegen die 2. Fortschreibung des Luftreinhalteplans habe der Senat gutachterliche Berechnungen zur Einhaltung des Jahresmittelgrenzwertes für Stickstoffdioxid (NO 2 ) an der Habichtstraße neu in Auftrag gegeben, heißt es in der Drucksache. Das Ergebnis: Es muss weniger Verkehr im nördlichen Abschnitt der Habichtstraße geben, um den NO 2 -Jahresmittelgrenzwert dort einhalten zu können.

CDU: Grüne sorgen für rote Welle in Hamburg

"Um eine entsprechende Verkehrsverlagerung herbeizuführen, sind im Verlauf der Habichtstraße Grünzeiten an vorhandenen Ampelanlagen angepasst worden", so der Senat. Im Klartext: Autofahrer stehen häufiger vor roten Ampeln und werden so dazu verleitet, eine alternative Route zu nehmen. In der Senatsantwort heißt es dazu: "Verlagerungseffekte" führen andernorts nicht zu Grenzwertüberschreitungen.

„Jetzt haben wir es schwarz auf weiß: Grüne sorgen für rote Welle in Hamburg!", sagt Dennis Thering, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion. "An gleich 12 Kreuzungen stoppt der rot-grüne Senat vorsätzlich den Verkehr und sorgt für Stau auf dem Ring 2." Das koste nicht nur die Autofahrer Nerven, es gefährde die Verkehrssicherheit.

Ring 2: Schaltungen an zwölf Ampeln verändert

An diesen zwölf Ampeln hat die Verkehrsbehörde die Schaltungen so verändert, dass es zu einer stärkeren Stauentwicklung beziehungsweise einer negativen Beeinflussung des Verkehrsflusses rund um die Ampeln kommt:

Wandsbeker Allee/Walddörfer Straße – seit 18. Oktober 2019 Nordschleswiger Straße/Eulenkamp – seit 18. November 2019 Nordschleswiger Straße/Straßburger Straße – seit 10. Dezember 2019 Nordschleswiger Straße/Dulsberg Nord – seit 20. Oktober 2019 Nordschleswiger Straße/Alter Teichweg – seit 20. Oktober 2019 Habichtstraße/Lämmersieth – seit 18. Novemeber 2019 Bramfelder Straße/Habichtstraße – seit 9. Oktober 2019 Habichtstraße/Hellbrookstraße – seit 22. November 2019 Habichtstraße/U-Bahnhof – seit 20. Dezember 2019 Habichtstraße/Steilshooper Straße – seit 20. Oktober 2019 Habichtsplatz – seit 5. Dezember 2019 Dennerstraße/Mildestieg – seit 5. Dezember 2019

Ampeln auf dem Ring 2: CDU wirft Rot-Grün Schikane vor

Auf die Frage, in welcher konkreten Art und Weise die Schaltungen verändert wurden, antwortet der Senat: "In Abhängigkeit von der Verkehrsstärke werden verschiedene Signalzeitenprogramme mit unterschiedlichen Umlaufzeiten, Verkehrsabhängigkeiten und Priorisierungen des öffentlichen Verkehrs geschaltet. "Hier werden unnötige Risiken für Leib und Leben der Menschen wissentlich in Kauf genommen, ein Tabubruch in der Verkehrspolitik", kritisiert CDU-Politiker Thering.

Er weist darauf hin, dass jede Anstauung auf der Straße die Gefahr von Auffahr- und weiteren Unfällen berge. "Das widerspricht auch unserem Grundsatz: Leistungsfähige Hauptverkehrsstraßen, verkehrsberuhigte Wohnstraßen", so Thering. Durch zusätzliche Abgase beim Anfahren schade es zudem der Umwelt. Der CDU-Mann wirft SPD und Grünen zudem vor, Schikane zu betreiben und "das Autofahren zu vermiesen" statt den Verkehrsfluss zu fördern und Baustellen zu koordinieren. Thering: "Wenn die SPD droht, zukünftig die ganze Stadt in den Blick zu nehmen, kann einem Angst und Bange werden.“

Die CDU übt immer wieder Kritik an der Verkehrspolitik in Hamburg – und nutzt Negativ-Meldungen ebenso wie die anderen Oppositionsparteien gerne, um Rot-Grün anzugreifen. Angriffsfläche bot jüngst etwa die Analyse der Verkehrsmuster durch den Kartierungsspezialisten TomTom. Das Ergebnis: Hamburg ist erneut deutsche Stau-Hauptstadt.