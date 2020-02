Gesuchter Dieb in Fernreisebus festgenommen

Handewitt. In einem aus Dänemark kommenden Fernreisebus ist am Dienstagmorgen ein gesuchter Dieb festgenommen worden. Während einer Polizeikontrolle des Reisebusses auf dem ehemaligen Parkplatz Handewitter Forst an der A7 fiel den Beamten ein 38-Jähriger auf, der per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft gesucht wurde, wie die Polizei Flensburg am Dienstag mitteilte.

Der Mann hatte sich wegen schweren Diebstahls strafbar gemacht und wurde zu einer Haftstrafe von sechs Monaten verurteilt. Da er die Strafe nicht verbüßt hatte, durfte er seinen Reiseweg nicht fortsetzen und wurde von der Polizei in die Justizvollzugsanstalt gebracht.