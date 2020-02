Zusammenstoß bei Appen: zwei Verletzte über Nacht gestorben

Bad Segeberg. Nach einem schweren Unfall zwischen Appen und Moorrege (Kreis Pinneberg) sind ein 53 Jahre alter Autofahrer und seine 52 Jahre alte Frau in der Nacht zu Dienstag gestorben. Der Polizei zufolge hatte der 53-Jährige den Wagen am Montagnachmittag gefahren, als dieser auf der Hauptstraße nach links auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß. Das Ehepaar wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, denen es in der Nacht erlag, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Der 26 Jahre alte Fahrer des zweiten Wagens wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Er befand sich am Dienstag weiterhin im Krankenhaus, berichtete ein Polizeisprecher.