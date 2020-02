Kind bei Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt

Bad Segeberg. Ein elf Jahre alter Fahrradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Bad Bramstedt lebensbedrohlich verletzt worden. Der Junge hatte die Straße Maienbeeck am Freitag nach bisherigen Erkenntnissen überquert, ohne auf den Verkehr zu achten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei sei er am Freitag vom Auto eines 49-Jährigen erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden.