Streit um Sondersitzung des Haushaltsausschusses zu "Cum-Ex"

Hamburg. Wenige Tage vor der Bürgerschaftswahl gibt es Streit um eine Sondersitzung des Haushaltsausschusses zur "Cum-Ex"-Affäre. Neben CDU und FDP forderte am Montag auch die mitregierende Grünen-Fraktion, dass der Ausschuss noch vor der Wahl zusammenkommen müsse, um Fragen über Treffen führender SPD-Politiker mit dem ehemaligen Chef der in der "Cum-Ex" Affäre unter Verdacht stehenden Warburg Bank zu klären. Außerdem steht der Vorwurf im Raum, dass die Finanzbehörde eine Steuerforderung gegenüber der Bank in Höhe von knapp 50 Millionen Euro verjähren ließ.

Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Mathias Petersen von der SPD, lehnte eine Einberufung des Gremiums noch in dieser Woche ab. Alle Fakten seien seit einer Befassung des Haushaltsausschusses 2018 bekannt, sagte er NDR 90,3. Die Forderungen der anderen Parteien bezeichnete er als "durchsichtiges Wahlkampfmanöver".

Die Grünen sehen jedoch "inzwischen eine ganze Reihe von Hinweisen, die die Sachlage rund um die Cum-Ex-Geschäfte der Warburg Bank heute in einem anderen Licht als 2018 erscheinen lassen", erklärte deren Haushaltsexperte Farid Müller. "Es ist der Eindruck der politischen Einflussnahme auf Steuerstrafverfahren entstanden, der dringend ausgeräumt werden muss."