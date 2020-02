Einfamilienhaus brennt komplett aus

Itzehoe. Ein Einfamilienhaus in Epenwöhrden (Kreis Dithmarschen) ist komplett ausgebrannt. Verletzt wurde niemand, allerdings entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 000 Euro, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Hauseigentümer habe am Samstagnachmittag starken Rauch und ein Feuer im Untergeschoss bemerkt. Anschließend retteten sich der Familienvater mit seiner Frau und den zwei Kindern ins Freie. Trotz des Einsatzes der Feuerwehr geriet das Gebäude in Vollbrand und fiel den Flammen zum Opfer. Nach Angaben der Polizei ist die Brandursache noch ungeklärt.