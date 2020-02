Aus den Lautsprechern des Marineschiffs kam immer wieder die Ansage „Mann über Bord“. Die leichte Drehung der „Völkerfreundschaft“ nach Steuerbord hatte Hass offenbar nicht bedacht, als er schnell auf das Passagierschiff zuhielt, um Semmig zu retten. Während das mächtige Heck der „Völkerfreundschaft“ immer weiter auf den U-Boot-Jäger zukam, versuchte Hass, die „Najade“ zwischen den Mann und das Passagierschiff zu manövrieren. Er befahl: „Volle Kraft zurück!“ und erkannte zugleich, dass eine Kollision nicht zu verhindern war. Anderenfalls wäre Semmig von der „Najade“ überfahren worden. Es kam zum Zusammenprall.

Was das ein kriegerischer Akt?

Hass hatte Mühe zu manövrieren, die Motorenanlage an Steuerbord versagte für einen Moment. Immer noch schwamm Semmig in der kalten Ostsee. Neun Minuten später endlich die Rettung: Der Flüchtling war an Bord des westdeutschen Marineschiffs. „Seid ihr aus dem Westen?“, war seine erste Frage.

Die „Najade“ hatte die „Völkerfreundschaft“ getroffen und dabei Kabinen beschädigt. Ihr Bug war schwer deformiert. Kommandant Hass berichtete später, der Schaden sei vergleichbar mit den Folgen einer Granatenexplosion.

An Bord des Passagierschiffs hatte man den Aufprall jedoch kaum gespürt. Auf der Brücke herrschte Unsicherheit, ob es sich bei dem Manöver des westdeutschen Marineschiffes um einen kriegerischen Akt gehandelt haben könnte. Dass einer der Passagiere von Bord in die Freiheit gesprungen war, ahnten weder Mannschaft noch die anderen Reisenden.

Die Funkaufklärung der DDR-Volksmarine fing kurz danach einen Funkspruch der „Najade“ ab: „Ein Mann an Bord – laufen Hafen Kiel an. Mann wohlauf – Schadensumfang erheblich“. Dass kurz zuvor ein DDR-Bürger im Fehmarnbelt Republikflucht begangen hatte, ahnten auch die Lauscher nicht.

Bewegende Momente mit Tränen an Bord

Um 4 Uhr traf die „Najade“ in Kiel ein. Der Erste Wachoffizier, Wolfgang Jungmann, erhielt den Auftrag, Semmigs Eltern, die in Elmschenhagen in der Nähe von Kiel eine Gärtnerei betrieben, über dessen geglückte Flucht zu informieren und sie zum Hafen zu fahren. „An Bord gab es sehr schöne, sehr bewegende Momente. Umarmungen, Tränen. Wir fühlten uns wie Helden“, erinnert sich Jungmann.

Als die „Völkerfreundschaft“ um 6.10 Uhr in Warnemünde eintraf, warteten Polizei und Staatssicherheit bereits am Anleger. Dass Semmig überfällig war, stellte sich erst heraus, als die Besatzung die Reisedokumente ausgab. Offiziell sprach die DDR von „Anschlag“ auf das Schiff sowie von einem „vorsätzlichen Piratenakt“.

Kapitän Gerhard Thiemann vom FDGB-Schiff „Völkerfreundschaft“ Wolfgang Kliet

Foto: Wolfgang Klietz

War Manfred Semmig ein Agent, den der Westen nur auf diesem Weg in die Bundesrepublik holen konnte? War er ein „Feind“, wie die DDR-Propaganda abfällig behauptete? Manfred Ernst Semmig, so sein vollständiger Name, wurde am 21. Mai 1933 in Wuhnitz bei Döbeln im damaligen Kreis Meißen geboren. Semmigs Vater besaß bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges in Wuhnitz einen 72 Hektar großen landwirtschaftlichen Betrieb. Die Familie wurde noch 1945 enteignet. Manfred Semmig kam bei den Großeltern in Zschaitz unter, die einen 38 Hektar großen Betrieb führten. 1958 wurde auch dieser Besitz enteignet. Damit hatte Manfred Semmig zum zweiten Mal Grund und Boden an den Staat verloren. Er ging nicht zur Wahl, schlug sich als Lkw-Fahrer durch und kritisierte den Staat. Die Stasi beobachtete ihn.

Hochrangiger Offizier ermöglichte wohl die Flucht

Nach der mehrfachen Ablehnung seiner Ausreiseanträge begann er, langfristig seine Flucht vorzubereiten, und nahm 1967 Schwimmunterricht. Im selben Jahr traf er sich heimlich mit seinen Eltern auf der Leipziger Frühjahrsmesse und berichtete seinem Vater von den Fluchtideen mit der „Völkerfreundschaft“. Offenbar war es nicht das erste Treffen, bei dem es um die Flucht ging. Die Mutter hatte für ihren Sohn ein Foto der „Thetis“ im Gepäck, einem baugleichen Schwesterschiff von „Najade“ und „Triton“.

Der Kommandostand der „Völkerfreundschaft“ – ebenfalls beim Bordfest im Juni 1975 fotografiert

Foto: Probst / ullstein bild - Probst

Nach Hause in die Bundesrepublik zurückgekehrt, vertraute sich die Familie einem Verwandten an: einem Kapitän zur See der Bundeswehr. Vermutlich war es dieser hochrangige Offizier, der die Flucht eines Familienmitglieds aus der DDR mit so hohem Aufwand möglich machte.

Trotz der negativen Beurteilungen gelang es Semmig im Frühjahr 1968, einen Urlaub mit der „Völkerfreundschaft“ zu buchen. Vermutlich war es nur durch eine fast unglaubliche Panne möglich, dass die Reise nach Kuba von den DDR-Behörden trotz Semmigs Verhaltens nicht abgelehnt wurde. Die Bezirksverwaltung Leipzig hatte hierzu ein Schreiben erhalten. „Zeitpunkt der Ablehnung zu kurz“, hieß es später in einem Vermerk nach der geglückten Flucht.

Semmig reiste allein. Wie präzise sich Semmig und seine Familie auf die Flucht vorbereitet hatten, zeigen die weiteren Abläufe. Auf der Rückreise aus der Karibik bei der Fahrt durch den Ärmelkanal ging Semmig am 11. April zum Kundenschalter des Funkraums und meldete ein Seefunkgespräch mit dem Telefonanschluss 71174 in Kiel an.

Wolfgang Klietz: Schutzlos auf See. Angriffe auf die zivile Schifffahrt der DDR, Hinstorff Verlag Rostock, 25 Euro.

Foto: HA

Um 18.52 Uhr stand die Verbindung via Rügenradio. Semmig hätte – so der Eindruck des Funkoffiziers – einen älteren Herrn angerufen, den er mit „Vater“ angesprochen habe. Der Funkoffizier konnte sich später nur an einen Satz von Semmig erinnern: „Wir kommen am Sonntagmorgen früh in Warnemünde an.“ Das war das Signal für die Flucht in den Westen. Die Schiffe der Bundesmarine nahmen wenig später Kurs auf die vereinbarten Wartepositionen im Fehmarnbelt.

Manfred Semmig war offiziell ab 14. April 1968 in Kiel gemeldet und zog danach nach Bad Schwartau, wo er mit seiner Ehefrau lebte. Er starb am 22. Juli 1988.