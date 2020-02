Hamburg. Sturmtief "Victoria" und seine Ausläufer haben auch am Montagmorgen für Behinderungen im Bahnverkehr in Hamburg gesorgt. Wie die Hochbahn um kurz nach 6 Uhr mitteilte, wurde die Strecke der U-Bahnlinie U1 Ohlsdorf und Ochsenzoll wegen eines umgestürzten Baumes gesperrt.

Ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxen sei auf der Linie U1 eingerichtet worden, so die Hochbahn. Gegen 7.15 Uhr fuhren die Bahnen wieder. Mit Verspätungen war aber noch zu rechnen.

Vorhersage: Sturmflut in Hamburg

Unterdessen besteht für die Nordseeküste und die Elbe bis zum Montagvormittag die Gefahr einer Sturmflut. Das teilte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg mit. So werde das Hochwasser an der ostfriesischen Küste und im Wesergebiet am Morgen und am Vormittag 1 bis 1,5 Meter über dem mittleren Hochwasser liegen, im Elbegebiet etwa 1,5 Meter höher und an der Nordseeküste bis zu 2 Meter höher.

Ausläufer des Sturmtiefs „Victoria“ sorgten bei stürmischen Winden etwa in Niedersachsen in der Nacht für zahlreiche umgestürzte Bäume. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei niemand. In Hamburg rückte die Polizei mehr als 70-mal zu wetterbedingten Einsätzen aus.