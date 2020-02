Hamburg. Wolfgang Mohrmann ist ganz froh, dass er es mit jungen Kindern zu tun hat, bevor diese in der Pubertät sind und sich mit ihren Hormonen herumschlagen müssen. Fünft- und Sechstklässlern erklärt der ehemalige kaufmännische Angestellte das Zimmerwetter. Und „Zimmer-Wetter“ heißt auch die Institution, bei der sich Freiwillige wie der 63-Jährige engagieren. Naturwissenschaftler, Ingenieure, Techniker, Senioren und Studierende erforschen mit Schülern das Mikroklima im Klassen­zimmer – eines von rund 150 gemeinnützigen Projekten, die sich am Sonntag bei der 21. Aktivoli-FreiwilligenBörse in der Handelskammer vorstellten. Nach Veranstalterangaben Norddeutschlands größte Freiwilligenmesse. Mehr als 4000 Besucher kamen.

„Die Schüler sind neugierig und an den Phänomen interessiert“, sagt Wolfgang Mohrmann. Mit Messgeräten und Experimenten machen die Schüler mit den Experten Unsichtbares sichtbar. Sie messen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und lernen physikalisch-technisches Grundwissen außerhalb des herkömmlichen Unterrichts (www.zimmerwetter.de).

Nicht nur Senioren, auch Jüngere wollen helfen

Ob Bildung in Schulen, Flüchtlingshilfe oder auch „Schüler in Konzert“, bei der jungen Menschen die Möglichkeit gegeben wird, für sehr wenig Geld am Hamburger Musikleben teilnehmen zu können – die Palette an Möglichkeiten, sich freiwillig zu engagieren, ist groß. Und man muss kein Rentner sein, um in der Freizeit zu helfen.

Ja, es mögen vor allem Senioren sein, die hier in der Handelskammer zwischen den Ständen umherlaufen oder die dort stehen und für ihr Projekt werben. Aber dazwischen sind auch viele jüngere Leute unterwegs, die auf der Suche nach einem Ehrenamt sind. So wie Kirsten Stubenrauch. Die 28-Jährige arbeitet im Online-Marketing und möchte sich im kulturellen Bereich ehrenamtlich engagieren, weil „mir im Job das Soziale fehlt“, sagt sie.

Dass mehr und mehr Jüngere das Ehrenamt suchen, diesen Eindruck hat auch Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD): „Ich sehe hier viele junge Leute, die nach der Arbeit noch etwas für die Gesellschaft tun wollen. Das ist ein tolles Zeichen.“ Auch Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) ist begeistert: „Das freiwillige Engagement in Hamburg ist phänomenal und der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält.“