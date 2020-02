Messerattacke auf Begleiter der Ex-Freundin: Urteil erwartet

Kiel. Im Prozess um eine lebensgefährliche Messerattacke auf den Begleiter seiner Ex-Freundin will das Kieler Landgericht heute das Urteil verkünden. Laut Anklage hatte der 25-Jährige seine Ex-Freundin (23) und deren Begleiter (22) in Kiel um eine Aussprache gebeten. Im Streit habe er dann dem Mann ein Messer in den Unterbauch gerammt. Das Opfer erlitt eine vierfache Dünndarmperforation und musste notoperiert werden.

Staatsanwaltschaft und Nebenklage fordern für den Angeklagten viereinhalb Jahre Gefängnis wegen versuchtem Totschlag und gefährlicher Körperverletzung. Der Verteidiger beantragte eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten. Er geht nur von gefährlicher Körperverletzung aus.

Der 25-Jährige hatte die Tat gestanden. Seine Entschuldigung vor Gericht nahm das Opfer nicht an. Er ist zugleich Nebenkläger. Alle drei Beteiligten haben türkische Wurzeln.