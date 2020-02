Hamburg. An der Straße Tonradsmoor in Volksdorf stehen kaum 50 Meter entfernt von einem Wohngebiet 250 Heuballen in Flammen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Einsatzkräfte sind auch damit beschäftigt, den durch den aktuell starken Wind verursachten Funkenflug in Richtung Wohngebiet einzudämmen.

Nach ersten Informationen hat die Feuerwehr die Hilfe des Technischen Hilfswerks (THW) angefordert. Die THW-Kräfte sollen die brennenden Ballen mithilfe eines Radladers auseinanderreißen, um die Löscharbeiten zu erleichtern.

Die Ursache des Feuers ist bislang unbekannt. Die Löscharbeiten werde noch Stunden dauern, heißt es.