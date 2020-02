View this post on Instagram

Es war einmal am 14.2.96 in Hamburg... 𝓓𝓲𝓮 𝓮𝓻𝓼𝓽𝓮 𝓰𝓻𝓸ß𝓮 𝓛𝓲𝓮𝓫𝓮 𝓿𝓮𝓻𝓰𝓲𝓼𝓼𝓽 𝓶𝓪𝓷 𝓷𝓲𝓮, 𝓼𝓪𝓰𝓽 𝓶𝓪𝓷... Verrückt das sie 24 Jahre später immer noch an meiner Seite ist ❤️ Ich bin kein großer Fan vom Valentinstag. Ich bin eher Fan von Blumen oder kleinen Aufmerksamkeiten zwischendurch. Aber was ich mag, ist die Liebe in der Luft, an Tagen wie diesen. Das Gefühl das ganz viele Menschen an ihre liebsten denken, ihnen eine liebe Nachricht schicken oder sich einfach mal für einander Zeit nehmen. Das ist wundervoll und wir sollten das viel öfter machen! Wartet nicht auf Tage die das von uns erwarten. Sagt euren liebsten, eurer Familie, euren Freunden und euren Kollegen einfach mal so wie gern ihr sie habt. Was ihr an ihnen schätzt und warum ihr glücklich seid, sie in eurem Leben zu haben. 𝓕ü𝓱𝓵𝓽 𝓮𝓾𝓬𝓱 𝓪𝓵𝓵𝓮 𝓿𝓸𝓷 𝓶𝓲𝓻 𝓯𝓮𝓼𝓽 𝓾𝓶𝓪𝓻𝓶𝓽🌸 Markiert gerne eure liebsten und sagt ihnen 𝓓𝓐𝓝𝓚𝓔 𝓭𝓪𝓼 𝓮𝓼 𝓭𝓲𝓬𝓱 𝓰𝓲𝓫𝓽 ❤️