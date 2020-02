Neumünster. Schneefall, Hagel oder überfrierende Nässe haben in Schleswig-Holstein zu Dutzenden Verkehrsunfällen geführt. Besonders betroffen waren in der Nacht zum Mittwoch und am Morgen die Autobahn A7 zwischen Rendsburg und Hamburg, die A23 zwischen Albersdorf und Elmshorn, aber auch die A1 in der Region Lübeck sowie die A21, wie die zuständigen Polizeidirektionen mitteilten. Zwei Menschen wurden schwer verletzt, einige leicht. Meist blieb es aber bei Blechschäden.

In seinem Lagebericht für Schleswig-Holstein und Hamburg warnte der Deutsche Wetterdienst neben Sturm und Gewittern weiterhin vor Glätte durch Schnee, Schneematsch oder Graupel. Auch in der Nacht zum Donnerstag drohe überfrierende Nässe.

Allein auf der Autobahn 7 bei Neumünster verunglückten in der Nacht etwa 20 Autos, wie ein Polizeisprecher sagte. Zwei Menschen seien leicht verletzt worden. Bei den anderen Unfällen auf der A7 in der Nacht gab es keine Verletzten. Ein starker Hagelschauer hatte die Autofahrer überrascht. Noch am Morgen sorgte Schneematsch auf der A7 für Gefahr.

Etwa ein Dutzend Unfälle gab es in den frühen Morgenstunden auf der A23 - unter anderem bei Albersdorf, Itzehoe, Schenefeld und Horst. Mehrere Menschen wurden nach Angaben der Polizei leicht und ein 30-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Sein Auto war am frühen Morgen von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich unter der Mittelleitplanke verkeilt. Hilfskräfte konnten den Schwerverletzten aus dem Wrack befreien. Die Fahrtrichtung Hamburg der A23 war mehrere Stunden zwischen Heide Süd und Schenefeld gesperrt.

Bei Schneefall kam es auf der A 21 am Dienstagabend zwischen den Anschlussstellen Wahlstedt und Daldorf zu einem schweren Unfall. Der 19-jährige Fahrer eines Kleintransporters verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Der Transporter kippte um und blieb auf dem rechten Fahrstreifen liegen. Ein Lastwagen fuhr trotz Vollbremsung in den Kleintransporter und schob ihn auf den Grünstreifen neben der Autobahn. Der 49-jährige Fahrer des Lasters hatte den umgekippten Transporter wegen des dunklen Unterbodens zu spät gesehen. Der 19-jährige, der noch im Transporter war, wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die A 21 in Fahrtrichtung Kiel war während der Bergungsarbeiten etwa zwei Stunden gesperrt.

Insgesamt 26 Glätte-Unfälle registrierte die Polizeidirektion Kiel innerhalb von 24 Stunden bis 6.00 Uhr am Mittwoch. "Das wird vermutlich so weitergehen bei dieser Wetterlage", sagte ein Polizeisprecher. Auf der A1 im Raum Lübeck krachte es seit Mitternacht vier Mal, es blieb bei Blechschäden.

Neben der Glätte mussten Autofahrer am Mittwoch weiterhin auch auf Sturmböen gefasst sein. Der DWD sagte Sturmböen um 75 km/h (Bft 8-9) aus West voraus und an der See sowie in Schauer- und Gewitternähe sogar schwere Sturmböen um 100 km/h (Bft 10).