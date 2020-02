Hamburg. Verrostet, verbeult, schmutzig und ohne Nummernschild blockieren rund ein Dutzend Schrottautos Stellflächen entlang der Ruppertstraße in Wilhelmsburg. Dabei seien diese damals für die Beschäftigten der umliegenden Betriebe eingerichtet worden, so ein Gewerbetreibender. „Meine Mitarbeiter finden draußen keine Parkplätze mehr und stehen bei mir auf dem Hof, der dafür viel zu eng ist.“ Außerdem verlören etliche der Autowracks Öl.

Die alten Pkw und Transporter sind für die Verschiffung nach Afrika bestimmt. in unmittelbarere Nähe befindet sich hier eine Art Handelsumschlagplatz: Eine Fläche mit Containern, die überwiegend von Afrikanern gemietet und mit Dingen bepackt werden, die sie in die Heimat verschiffen möchten. Die Autowracks werden von ihnen ebenfalls als Behältnis verwendet und für den Transport befüllt – und vorher unrechtmäßig am Straßenrand abgestellt.

Bezirk Mitte verteilte 2019 mehr als 2300 Mahnzettel

Im Bezirksamt Hamburg-Nord wird die Ruppertstraße als einer der „Hotspots“ bezeichnet, in denen nicht zugelassene Schrottkarren öffentlichen Raum zustellen. Weitere sind die seit Jahren verrufene Billstraße, der Billbrookdeich, der Hammer Deich, die Süder- und die Halskestraße. 2341 Mahnzettel wurden 2019 von Mitarbeitern des Bezirksamts an die Windschutzscheiben widerrechtlich abgestellter Autos geklebt.„Eine Sisyphos-Arbeit“, sagt Sprecherin Sorina Weiland. Denn sobald der Halter das Fahrzeug bewegt und nur 20 Meter weiter abstellt, geht alles wieder von vorne los. Und sobald an der Ruppertstraße ein Auto verschifft wurde, steht schon das nächste da.

Die gelben „Warnzettel“ fordern den Fahrzeughalter zum Entfernen des Autos auf, setzen ihm aber keine Frist

Foto: Michael Rauhe

Zwei Mitarbeiter gibt es für diese Tätigkeit in dem Bezirk, in dem wegen seiner Hafennähe besonders viele für den Export bestimmten Autowracks rumstehen. Sie leisten nicht nur Außen-, sondern auch Verwaltungsaufgaben im Innendienst. Unterstützung kommt von der Polizei. Wenn den Beamten unterwegs illegal abgestellte Autos auffallen, kleben sie Mahnzettel und informieren den Bezirk.

Um die Schrottautos schneller von den öffentlichen Flächen zu kriegen, hatte die Stadt im vergangenen September eine neue Strategie verkündet: Wurde früher zunächst ein gelber „Warnzettel“ auf die Scheibe geklebt, der die Halter ohne Fristnennung zur unverzüglichen Entfernung des Fahrzeugs aufforderte, sollte es künftig gleich einen roten Zettel geben. Der setzt eine Vier-Wochen-Frist und war zuvor erst bei Missachtung des gelben Zettels eingesetzt worden.

Umsetzungsprobleme bei neuer Strategie

Doch bei der Umsetzung gibt es offenbar Probleme. An nur zwei der zwölf Rostlauben in der Ruppertstraße kleben Zettel. Gelbe. Aus dem Bezirksamt heißt es dazu, die gelben Zettel würden noch von der Polizei verwendet. Man selber sei noch in der Umstrukturierung und arbeite an einer neuen Systematik. So werde geprüft, ob man die Kontrollen bereichsweise und in einem bestimmten Rhythmus vornehmen könne.

Das rote dreirädrige Auto ist eines von vielen Schrottautos an der Billstraße-

Foto: Friederike Ulrich

Schrottautos sind auch an der Billstraße ein Problem. Wer durch die Straße in Rothenburgsort fährt, wähnt sich in einer anderen Welt. Hinter den vielen Autos am Straßenrand, darunter zahlreiche ohne Kennzeichen, drängen sich Auto-Betriebe, Schrottplätze und Gewerbehallen, aus denen heraus Lampen, Möbel, Fahrräder und Haushaltsartikel verkauft werden. Auf manchen Flächen türmen sich unter freiem Himmel Kühlschränke und Waschmaschinen. Von Zeit zu Zeit gibt es Kontrollen von Umweltbehörde, Wasserschutzpolizei und Zoll – die Ende Februar 2019 in einzelnen Betrieben die Exporte von illegalen weil FCKW-haltige Kühlgeräten stoppten – oder vom Bezirk, der Bußgelder wegen der Lagerung von Verkaufsware auf öffentlichem Grund verhängt.