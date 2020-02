Hamburg. Die Auszeichnung gilt als einer der wichtigsten Preise in der Wohnungswirtschaft. Am 19. Februar verleiht der Deutsche Städtetag in Berlin den Deutschen Bauherrenpreis. Unter 230 Einreichungen nominierte die Jury auch zwei Hamburger Projekte.

In der Kategorie „Neue Wohngebiete“ entschied sich die Jury für das Wohnquartier am Volkspark der Baugenossenschaft freier Gewerkschafter (BGFG) mit 169 Wohnungen. Die Jury lobt besonders die „hohe naturräumliche Qualität“ sowie die Nachhaltigkeit, die sich „unter anderem in der Verwendung überwiegend zertifizierter Dämmstoffe, der kompletten Versickerung des Regenwassers und vorgerüsteten Ladesäulen für Elektromobilität zeigt“.

Typische Backsteinarchitektur der 1920er Jahre

Für Oberbaudirektor Franz-Josef Höing ein Beleg, dass „auch im öffentlich geförderten Wohnungsbau gute Architektur entstehen kann“. Die abwechslungsreich gestaltete Fassade der Häuser greife die für Altona typische Backsteinarchitektur der 1920er Jahre auf. „Gleichzeitig sind hier in unmittelbarer Nähe zum Volkspark moderne und nachhaltige Gebäude und mit viel Platz für das nachbarschaftliche Miteinander entstanden.“

Die Kaifu Nordland wurde mit dem Quartier Eimsbütteler Marktplatz für die Generation 60+ in der Kategorie „Bauen in städtebaulich schwierigen Lagen“ nominiert. „Ein neuer Stadtbaustein in einem heterogenen städtebaulichen Umfeld, der sehr selbstbewusst daherkommt und souverän gemacht ist – das Projekt am Eimsbütteler Markt ist vorbildliche Wohnarchitektur in bester Hamburger Tradition“, schreibt die Jury. Damit werde eine „denkbar schwierig bebaubare Lücke“ geschlossen.

Nominiert: Das Quartier Eimsbüttler Marktplatz.

Foto: Oliver Heissner/KAIFU NORDLAND Die Projekte planten die gleichen Architekten und Stadtplaner

Dies freut auch Höing: „Dieser Neubau ist wohlproportioniert. Mit einer ganz unaufgeregten Geste ist es den Architekten gelungen, eine städtebaulich schwierige Situation zu meistern.“

Beide Projekte planten die Architekten und Stadtplaner Loosen, Rüschoff und Winkler (LRW). Am Volkspark waren als zweites Büro die KBNK Architekten verantwortlich.