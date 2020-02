Hamburg. Dass Leben und Tod nah beieinander liegen, muss in diesen Tagen auch der Hamburger Tierpark Hagenbeck schmerzvoll erfahren. Am Donnerstag musste der Hamburger Zoo erst den Tod eines weiteren Löwen verkraften, einen Tag später wurde in Stellingen hoffnungsvoll die Paarungszeit der Walrösser eingeläutet.

Auf Europas einzigen Zuchtbullen Odin kommt damit einiges zu, denn eigens für ihn sind vor einigen Wochen drei Walross-Damen aus Spanien angereist. Erste Annäherungsversuche habe es bereits gegeben, sagte Tierpfleger Dave Nelde am Freitag. "Aktuell ist da ein ganz großes Interesse zwischen Odin und den Mädels. Odin hat auch begonnen, zu singen. Die Paarungszeit ist definitiv eingeläutet."

Walrösser haben Probleme mit Möwen

Die weiblichen Kolosse Petruska, Ninotska und Tania waren im Dezember mit dem Lastwagen nach Hamburg gekommen. Dabei mussten sich die Damen aus Spanien nicht nur an das nasskalte Wetter gewöhnen, sondern an einen störenden Vogel.

"Die Möwe, die hier natürlich allgegenwärtig ist, war ein Riesenproblem", sagte der Tierpfleger. "Deshalb hat es ein bisschen länger gedauert, als wir uns das vorgestellt hatten." Inzwischen hätten sich die Walrösser an die gefiederten Gesellen gewöhnt. "Egal, ob die Möwe auf dem Tier landet oder nicht.“

Hagenbeck: Schwangerschafts-Garantie gibt es nicht

Dass am Ende der Paarungszeit tatsächlich auch alle drei Walross-Damen schwanger sind, ist nicht garantiert. "Die Mädels sehen zum ersten Mal so einen großen paarungsbereiten Bullen. Da kann alles passieren.“ Es sei deshalb auch möglich, dass sie nicht schwanger werden und nochmal wieder kommen.

Geplant ist, dass die drei nach der Paarungszeit in einen Zoo nach Belgien umziehen. Dorthin wird ihnen auch das derzeit in Hamburg schwimmende Walross-Junge Thor folgen.

Die Möglichkeit Einfluss auf das Paarungsverhalten zu nehmen ist begrenzt, das gibt auch die zuständige Tierärztin zu, Dr. Adriane Prahl (39). Es gehe dem Team darum, das richtige Umfeld zu schaffen. Ein wichtiger Bestandteil davon ist das große Becken. Walrosse paaren sich im Wasser. Und bei einer zu geringen Wassertiefe wäre das nicht möglich. Mit sieben Meter Tiefe und knapp 2,5 Millionen Liter Salzwasser ist es nicht nur tief genug, sondern sogar das größte in Europa.

Auch das Futter muss stimmen, an die aktuell neun Walrosse im Tierpark werden fast 2000 Kilo Fisch pro Woche verfüttert.

Hagenbeck ist mit Walross-Zucht allein

Der Tierpark Hagenbeck züchtet eigenen Angaben zufolge als einziger in Deutschland seit sechs Jahren Walrosse. Seitdem kamen bereits drei Jungtiere in Hamburg zur Welt. Zuletzt wurde im August des vergangenen Jahres der kleine Fiete getauft, TV-Koch Horst Lichter übernahm die Patenschaft. "Es ist wichtig, dass wir die Art in allen Zoos erhalten, weil sie in freier Wildbahn immer weniger wird“, sagte Nelde dazu.

Walrosse sind Säugetiere, sie essen am liebsten Schnecken, Krebstiere, Tintenfische und Muscheln vom Meeresboden. Ein besonderes Merkmal der Tiere sind die großen Stoßzähne aus Elfenbein, die bei den Männchen länger und gerader sind als bei den Weibchen. Die Raubtiere sind zwischen 800 und 1900 Kilogramm schwer. Zum Vergleich: Ein normales Auto wiegt etwa 1400 Kilogramm.

Löwin Carbora stirbt nach Atemstillstand

Nicht ganz so viel auf die Waage bringt für gewöhnlich der König der Tiere – dafür wiegt der Verlust der Löwin Carbora umso schwerer. Wie Hagenbeck mitteilte, starb die 16 Jahre alte Raubkatze an den Folgen einer Operation. Diese war nach einer wiederkehrenden Gebärmutterentzündung nötig geworden.

Bei dem Eingriff habe zwar das entzündete Organ entfernt werden können. In der Aufwachphase sei es dann aber zu einem Narkosezwischenfall mit Atemstillstand gekommen. "Trotz diverser sofort eingeleiteter Maßnahmen setzte die Atmung nicht wieder ein", hieß es bei Hagenbeck. Eine Autopsie solle nun die Ursache für den Atemstillstand ans Licht bringen.

Carbora war gemeinsam mit ihrer gleichaltrigen Schwester Tembesi aus dem dänischen Löwenpark Zoo Givskud nach Hamburg gekommen. Neben Tembesi lebt mit Nawiri (14 Jahre) nur noch ein weiterer Kater in der Löwenschlucht. Im September war die Löwin Tawanga im Alter von 13 Jahren überraschend an einer Gebärmuttervereiterung gestorben.