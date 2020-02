Bei einer Festnahme in Allermöhe hat am Donnerstagabend mindestens ein Polizeibeamter Schüsse auf ein Fahrzeug abgegeben. Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei auf Anfrage mitteilte, startete die konzertierte Aktion gegen 19 Uhr. Dabei sei am Felix-Jud-Ring, Höhe Hausnummer 373, ein Fahrzeug angehalten und dessen Fahrer festgenommen worden. Zum Hintergrund der Maßnahme wollte sich der Sprecher nicht äußern.

Foto: Michael Arning

Noch während der laufenden Festnahme sei ein zweites Auto auf die Beamten zugerast. Dabei haben nach ersten Erkenntnissen der Polizei mehrere Beamte von der Schusswaffe Gebrauch gemacht. Danach flüchtete der Fahrer. Das Auto sei wenig später in Tatortnähe aufgefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen war es von mindestens einem Schuss getroffen worden. Von dem Fahrer fehlt noch jede Spur. Während der Fahndung war unter anderem auch der Polizeihubschrauber Libelle im Einsatz.