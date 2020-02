19-Jährige in Hamburg-Sasel vermisst: Polizei sucht mit Großaufgebot

Hubschrauber in Sasel und Farmsen-Berne im Einsatz. Junge Frau verschwand nach der Arbeit in den Elbe-Werkstätten.

Hamburg 19-Jährige in Sasel vermisst: Polizei sucht mit Großaufgebot

Hamburg. Die Hamburger Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach einer jungen Frau, die am Mittwochnachmittag verschwunden ist. In Farmsen-Berne und Sasel waren am Donnerstag ein Polizeihubschrauber sowie diverse Beamte im Einsatz, wie ein Polizeisprecher dem Abendblatt bestätigte.

Die 19 Jahre alte Mirjam Graeff hatte gegen 15 Uhr in den Elbe-Werkstätten am Meiendorfer Mühlenweg Feierabend gemacht und sich im dortigen Büro verabschiedet. Anschließend hätte sie eigentlich mit einem eigenen Bus der Einrichtung für Menschen mit Behinderung nach Hause fahren sollen. In diesen Bus stieg die 19-Jährige jedoch nicht ein.

Mirjam Graeff wird wie folgt beschrieben:

scheinbares Alter 16-19 Jahre

etwa 155 cm groß

kräftige Figur

dunkelblonde zum Zopf gebundene Haare

dunkelbraune Augen

Down-Syndrom

dunkle Strumpfhose, hellgraues Kleid, schwarze Jacke, rosa Handtasche mit Hasenanhänger

Hinweise bitte unter der Rufnummer 4286-56789 oder an jede Polizeidienststelle.

( bob/HA )