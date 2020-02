Hamburg. Wochenlang haben die rund 80 Mitarbeiter der "Hamburger Morgenpost" – kurz "Mopo" – um ihre Jobs gebangt. Um ihre Zukunft. An diesem Donnerstagvormittag sollte der Belegschaft nun mitgeteilt werden, wie es mit der Hamburger Boulevardzeitung weitergeht.

Nach Informationen des Hamburger Abendblatts wird der Geschäftsführer des Job- und Netzwerkportals Xing, Arist von Harpe, den Zuschlag für die "Mopo" erhalten. Er postete bereits ein "Mopo"-Bild bei Facebook. Erste Kommentare lauteten: "Yeah!", "Top!" und "Wow!".

Neuer "Mopo"-Eigner äußert sich bei Facebook

Von Harpe ist ein Newcomer im Zeitungsgeschäft. Die Verlagsvertreter der Kölner Mediengruppe DuMont wollten erst die Chefredaktion der "Mopo" über den Eigentümerwechsel informieren und danach die Belegschaft.

Monatelang waren die Spekulationen über einen Verkauf bis hin zur Abwicklung der Zeitung ins Kraut geschossen. Zuletzt war der Verkauf des Online-Portals mopo.de an die Funke Mediengruppe gescheitert. Jetzt hat die Morgenpost als Kombination von Print-und Online-Journalismus offenbar wieder eine Zukunftsperspektive. Dem Vernehmen nach soll es eine "Rückbesinnung auf Qualitätsjournalismus" geben.

Arist von Harpe seit 2018 bei Xing

Arist von Harpe studierte von 1999 bis 2002 an der Technische Universität Hamburg-Harburg General Engineering Science. Nach seinem Bachelor ging er an die Technische Hochschule Chalmers in Göteborg in Schweden. Dort absolvierte er im Bereich Industrial Engineering seinen Master.

Erst seit Anfang 2018 ist von Harpe Geschäftsführer der Xing-Vermarktungstochter Marketing Solutions und berichtet direkt an den Xing-CSO Alastair Bruce. Von Harpe gilt als absoluter Profi im digitalen Marketing und ist bestens vernetzt in der Agenturlandschaft.