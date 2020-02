Hamburg. Noch nie haben Hamburgs Autofahrer so viele Stunden im Stau gestanden wie im letzten Jahr. 13.497 Stunden, mehr als eineinhalb Jahre, dauerten die Verkehrsbehinderungen rund um Hamburg – ein Rekordwert, wie der ADAC am Donnerstag mitteilte. Folglich wurde der Spitzenwert des Vorjahres von 12.164 Stunden übertroffen.

Allerdings waren die Staus insgesamt etwas kürzer. Deren Länge ging laut ADAC in der Hansestadt um 845 Kilometer auf 30.388 Kilometer zurück. Davon entfiel allein auf die A7 mit 17.118 Kilometer Stau mehr als die Hälfte.

Auf der westlich durch Hamburg führenden Autobahn war vor allem der Abschnitt Othmarschen-Waltershof, der durch den Elbtunnel führt, in beiden Fahrtrichtungen mit jeweils mehr als 3000 Kilometern eine Staufalle. Auf der A1 im Osten Hamburgs wurden 7652 Kilometer Stau registriert.

Das waren die längsten Staus auf Hamburgs Autobahnen

Unfälle seien selten der Grund für die Stillstände, sagte ein ADAC-Sprecher. "Meistens ist einfach nur sehr viel los.“ Und Autobahn-Baustellen brächten ebenfalls Verzögerungen. So wurden für Hamburg zwischen Mai und Oktober die meisten Baustellen gemeldet, laut ADAC-Erfassung waren es in der Spitze im Juni 14, im Juli 15.

Der mit 25 Kilometern längste Stau im Norden erstreckte sich laut ADAC am 27. Juli, einem Sonnabend, auf der A1 zwischen dem Maschener Kreuz und Ahrensburg.

Auf 21 Kilometern standen am 29. Mai die Autos auf der A7 zwischen Marmstorf und Schnelsen. 20 Kilometer "No Go" gab es am 11. Juni auf der A1 zwischen Ahrensburg und Hamburg-Stillhorn.

Rekord: Autofahrer stehen immer länger im Stau auf Autobahnen in Hamburg

Hamburg ist wieder deutsche Stauhauptstadt, stellte die Firma TomTom kürzlich fest. Autofahrer brauchten 2019 wegen Verkehrsbehinderungen deutlich mehr Zeit, um ans Ziel zu kommen.

Die Hansestadt verzeichnet ein "Stau-Niveau" von 34 Prozent im Tagesdurchschnitt. Das bedeutet, Autofahrten der Hamburger dauerten im Schnitt 34 Prozent länger, als wenn es keine Autoschlangen gegeben hätte. Im Vorjahr waren es nur 33 Prozent.