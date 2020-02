Harburg. Die Einladung ist ein Statement: Friedrich Merz, im Herbst 2018 vorübergehend Hoffnungsträger vieler Christdemokraten, ist fünf Jahreszeiten und eine Parteitags-Niederlage später als Hoffnungsträger zurück: Am Mittwochabend spricht er in Hotel Lindtner in Harburg – auf Einladung des CDU-Kreisverbandes Harburg und der Bürgerschaftsabgeordneten Birgit Stöver und André Trepoll. Spitzenkandidat Marcus Weinberg steht nur als Papp-Aufsteller in der Ecke, zur selben Zeit sitzt er auf einem Podium bei der Gewerkschaft. Auf der Website der CDU Hamburg ist der Auftritt des Hoffnungsträgers sogar gut versteckt.

Aber Werbung muss man für Friedrich Merz nicht machen. Die ersten Gäste, einige ältere Damen, kommen gegen 16 Uhr ins Hotel Lindtner. Kurz vor Beginn um 19.10 Uhr platzt der Saal aus allen Nähten, immer wieder werden neue Stühle herein getragen, manche Besucher müssen stehen. 600 Zuhörer dürften es am Ende sein – die vielleicht größte Wahlkampfveranstaltung der Stadt.

Friedrich Merz nennt Kemmerich-Wahl Tabubruch

Kurz vor seinem Auftritt teilte Merz via Twitter mit, dass er seine Tätigkeit als Aufsichtsratsvorsitzender von Blackrock Ende März beenden wolle. Der 64-jährige Sauerländer will seine Zeit „nutzen, um die CDU noch stärker bei ihrer Erneuerung zu unterstützen“ . Eine Notwendigkeit sehen viele im Saal allein durch die Erschütterungen in Thüringen. Dass CDU, AfD und FDP in Erfurt gemeinsam für den Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP) stimmten, nennt Trepoll eine „Katastrophe“, die den Wahlkampf der Union erschweren werde. Die CDU-Politikerin Herlind Gundelach mutmaßt gar, dass es die FDP „reißen“ könne.

Auch Friedrich Merz beginnt mit Thüringen. „Diese Wahl wird uns noch lange beschäftigen. Das ist ein Tabubruch.“ Die CDU habe eine Verantwortung, dass sich so etwas nicht wiederhole. „Wir müssen nicht die Radikalen, aber die Vernünftigen, die AfD gewählt haben, zurückgewinnen – dann passiert so etwas nicht.“ Deutschland war stabil, sagt Merz, so lange es zwei Volksparteien in der Mitte gab. „Und Helmut Schmidt war nicht der schlechteste Kanzler Deutschlands“, sagt Merz unter dem Beifall der meist älteren Zuhörer.

Merz: „Der Populismus zerfrisst die politischen Systeme“

In freier Rede malt Merz die großen Linien der Innen- und Außenpolitik auf, beschreibt Fehler der Vergangenheit und Herausforderungen der Zukunft. „Es geht uns heute verdammt gut. Was aber werden wir sagen, wenn wir uns 2030 wiedersehen?“ Die Welt erlebe derzeit einen Epochenwandel. Und wie reagiere Europa auf Brexit, Trump, Russlands Expansionsstrategie und Chinas Machtpolitik? „Europa ist routiniert ratlos.“

Deutschland müsse einen überdurchschnittlichen Beitrag leisten, damit Europa erfolgreich ist. „Der Populismus zerfrisst die politischen Systeme – auch in Thüringen.“ Sein Rezept: „Die Mitte muss wieder stärker werden“. Merz rief zu mehr Engagement auf – und zu mehr Rückgrat: „Wir müssen den Mut haben, kontroverse Standpunkte einzunehmen und zu diskutieren.“ Die Grünen seien der Hauptgegner der Union, sagte Merz. Darauf solle die CDU inhaltlich reagieren. Klimaschutz etwa müsse mit den Menschen und den Unternehmen, aber nicht gegen sie betrieben werden: „Ökonomie und Ökologie gehen zusammen.“

Am Ende war vielen klar: So spricht kein Ehemaliger, so redete jemand, mit dem noch zu rechnen sein wird. Angesichts der personellen Lage der Union spricht vieles dafür, dass – wie der „Spiegel“ schreibt – in der CDU nun der „Vor-Merz“ anbricht.